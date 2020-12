Stadt will schärfer kontrollieren

Warendorf -

Von Joachim Edler

Gastronomen nutzen in Corona-Zeiten ein Schlupfloch und bieten Glühwein „to go“ an. Der soll zwar nicht am Stand getrunken werden, dennoch entstehen Glühwein-Pulks und Schlangen. Deshalb führt die Stadt verstärkt Kontrollen durch, um zu prüfen, ob die Corona-Schutzverordnung eingehalten wird.