Beim Award „Sterne der Wäsche“ sicherte sich das Modehaus Ebbers aus Warendorf in der Kategorie „Textilhäuser/ First Time Winners“ einen Platz unter den „Top Five“ der besten Wäscheabteilungen in Deutschland.

Initiiert worden ist der Preis von der Fachzeitschrift „SOUS“, Deutschlands führendem Magazin für Dessous und Bademoden. Das Fachmagazin verlieh die begehrte Auszeichnung in diesem Jahr bereits zum 15. Mal an die besten und engagiertesten Wäschefachgeschäfte und -abteilungen Deutschlands. Eine hochrangige Jury aus 22 namhaften Dessous-Herstellern hatte im Vorfeld 69 Geschäfte in neun Kategorien für den Award nominiert. Die Gewinner konnten sich nach mehrfacher Nominierung in einem zweiten Schritt mit einem überzeugenden Ladenkonzept, erstklassiger Markenauswahl, fachkundiger Beratung und besonderen Serviceleistungen gegen die Mitbewerber durchsetzen, heißt es in der Pressemitteilung. „Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung, die wir vor allem unserem engagierten Team verdanken“, so Christoph Berger, Geschäftsführer des Modehauses Ebbers.

Das Ebbers-Team fiebert als vorgeschlagenes Textilhaus auch der Preisverleihung 2021 schon entgegen.