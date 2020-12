Die Verwaltungsspitze hofft auf einen 90-Prozent-Zuschuss für die grundlegende Sanierung des Stadtstadions. Grund ist ein überraschend neu aufgelegter Fördertopf für Sportstätten, wie Baudirektor Peter Pesch Mittwochabend die Mitglieder des Stadtentwicklungsausschusses informierte. Das würde bedeuten, dass die Stadt von den 1,1 Millionen Euro Gesamtausgaben nur 200 000 selbst tragen müsste, 900 000 an Fremdmitteln kämen zu 75 Prozent vom Bund, zu 15 vom Land.

Die Nachricht war noch so frisch „aus dem Tagesgeschehen“, dass Pesch keine Zeit für eine entsprechende Sitzungsvorlage zum Termin in der Pausenhalle der Städtischen Gesamtschule gehabt hatte.

In seiner Abteilung sei nach seiner Rücksprache mit dem Fördergeber schnell ein entsprechender Antrag formuliert worden, und der Sachverhalt sei gerade kurz vor der Sitzung zur Unterschrift an den Bürgermeister gegangen, so Pesch.

Er habe auch gerade unterschrieben, ergänzte Bürgermeister Peter Horstmann: „Deshalb bin ich auch zu spät gekommen!“

Fachverwaltung selbst überrascht

Voraussetzung für den Zuschuss ist laut Peter Pesch ein Beschluss des Rates. Demzufolge wird der in seiner letzten Sitzung des Jahres einen zusätzlichen Punkt ins Tagungsprogramm bekommen.

Das Geld würde der Stadt den Großteil der Kosten für eine Modernisierung fast der gesamten Anlage ersparen. Förderfähig sind nach dem Bericht Peschs die neue Laufbahn im Stadtstadion, die Sanierung des inzwischen 50 Jahre alten Rasenplatzes, die Instandsetzung der Tribünen, der Ersatz des Zauns, der Wege und die Runderneuerung der Flutlichtanlage.