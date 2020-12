Mit Bestürzung haben die Mitglieder des Kirchenchores St. Lambertus Hoetmar, von der Lösung des Arbeitsverhältnisses des Kirchenmusikers Maximilian Leindecker (in Vertretung für Agata Lichtscheidel) mit der Pfarrgemeinde St. Bonifatius/St. Lambertus Kenntnis genommen. Maximilian Leindecker, der zurzeit arbeitsunfähig ist, wie es in einer Pressemitteilung des Chores heißt, wird mit Beginn des Jahres 2021 seine Tätigkeit als Stiftskantor und Chorleiter nicht wieder aufnehmen. Der Chor bedauere diesen Schritt zutiefst, zumal er Maximilian Leindecker als jungen Menschen und Leiter des Chores St. Lambertus Hoetmar voller Elan für sein neues Aufgabenfeld erlebt habe, der die Sänger und Sängerinnen engagiert gefordert habe, offen war für Anregungen und Wünsche seitens der Chormitglieder und mit dem der Chor mehrere erfolgreiche Auftritte zu verzeichnen hatte. Insbesondere hervorzuheben sei in diesem Zusammenhang die gelungene, festliche Aufführung der „Kleinen Orgelsolomesse“ von Haydn im Pontifikalamt anlässlich der 500-Jahrfeier der Altarweihe in St. Lambertus im Februar dieses Jahres. „Herrn Leindecker gebührt unsere volle Anerkennung und wir bedanken uns sehr herzlich für seinen Einsatz in St. Lambertus Hoetmar für unseren Chor in den vergangenen Jahren“, heißt es in der Mitteilung des Chores. Sicherlich seien die Arbeitsbedingungen für Leindecker als junger Kirchenmusiker in den letzten Monaten unter Corona-Bedingungen alles andere als günstig gewesen. Für seine künftigen Wege wünsche der Chor dem Kirchenmusiker „wohlwollendes Entgegenkommen“ und viel Erfolg.