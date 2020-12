Warendorf -

Von Monika Vornhusen

„Meistens nutze ich jede freie Minute, um meine Arbeiten umzusetzen“, erzählt Cristina Costas Rodriguez im WN-Gespräch. Dann freut sich die Warendorferin mit den spanischen Wurzeln, wenn Ruhe einkehrt, meistens zu später Stunde am Abend, um in ihrem kleinen Arbeitszimmer in dem alten Haus am Schweinemarkt weiter „in Produktion“ zu gehen.