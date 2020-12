Um die Verkehrssicherheit auf der Dr.-Rau-Allee (Kreisstraße 51) zu erhöhen, hat die CDU-Ratsfraktion Warendorf den Antrag gestellt, die außerörtliche Geschwindigkeitsbegrenzung ab dem Ortsausgangsschild bis zur Einmündung zu den Bauerschaften Velsen/Gröblingen (Bushaltestraße „Krieft“) um circa 350 Meter zu verlängern.

„Mehrere Anwohner haben uns darauf aufmerksam gemacht, dass dort häufig die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 70 Stundenkilometern nicht beachtet wird“, sagt CDU-Ratsherr Friedrich Otto-Erley . Hiervon gehe eine Gefährdung für den Schülerverkehr, Radfahrer, Fußgänger jeden Alters und auch Reiter aus.

Gemeinsam mit seinem Fraktionskollegen Dirk Schellhammer hat sich Friedrich Otto-Erley vor Ort ein Bild gemacht. Der Ortseingangsbereich dort an der Dr.-Rau-Allee sei geprägt durch das Sondergebiet „Wohnen und Leben mit Pferden“, welches fast vollständig bebaut sei. Die Bebauung beginne deutlich vor dem vorhandenen Ortseingangsschild.

In diesem Bereich münde auch der zentrale Wirtschaftsweg aus der Bauerschaft Gröblingen und Füchtorf in die Dr.-Rau-Allee. Gleichzeitig ende der straßenbegleitende Radweg entlang der K 51 aus Richtung Füchtorf an dieser Stelle. Durch diese Situation seien alle Radfahrer aufgefordert, noch vor dem Ortsschild auf einem Mehrzweckstreifen auf der anderen Straßenseite die Fahrt fortzusetzen.

„Um die Verkehrssicherheit kostengünstig und wirksam zu erhöhen, halten wir eine Verlängerung des vorhandenen Geschwindigkeitstrichters für sinnvoll“, sagt Dirk Schellhammer. Ein solcher Trichter senke die Geschwindigkeit kontinuierlich ab. Durch die Anordnung einer Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 50 auf der Höhe der bisherigen Tempo-70-Beschilderung und deren Vorziehung bis zur Einmündung zu den Bauerschaften könne ein Geschwindigkeitstrichter mit einer Länge von insgesamt circa 500 Meter Länge entwickelt – und zwar für beide Fahrtrichtungen zum Zwecke eines einheitlichen Verkehrsverhaltens.