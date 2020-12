Fahrer erfasst abbiegendes Auto beim Überholen – 48-Jährige tödlich verletzt

Warendorf -

Eine 48-jährige Frau ist bei einem Verkehrsunfall in der Nacht von Freitag auf Samstag (0.40 Uhr) auf der Landesstraße 547 in Höhe des Abzweigs Waldenburger Straße zwischen Warendorf und Freckenhorst so schwer verletzt worden, dass sie im Krankenhaus verstarb.