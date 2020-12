Prozesse mit eigener Dynamik

„Viele Wege führen nach Rom“, heißt es in einem traditionellen Sprichwort. Es gibt also viele Wege, ein Ziel zu erreichen. Es muss ja nicht Rom sein.

Gerade in diesem Jahr sind neue Wege gefragt, wenn man seine Ideen realisieren möchte. Das gilt besonders für die Kunst und die Künstler. Der Kunstkreis Warendorf hatte schon im März festgestellt, dass alle Ausstellungen schwierig werden würden.

Noch im im sanften Lockdown am 15. November eröffnete der Kunstkreis Warendorf in Kooperation mit der Stadt die Ausstellung „Träume, Visionen und Reisen in andere Welten – Ein Wagnis“ der beiden Künstler Dirk Groß und Klaus Schaefer im Historischen Rathaus.

Der Ausstellungstitel ist in diesem Jahr fast Programm. Die Ausstellung konnten nur wenige Menschen hautnah erleben, bevor sie nahtlos in den großen Lockdown im Dezember überging.

„Die beiden Künstler Groß und Schaefer hatten sich ein gutes Konzept ausgedacht“, erinnert sich Manfred Kronenberg, seit Februar 2020 der Vorsitzende des Kunstkreises.

Um eine Ausstellung auszurichten, braucht es viel Zeit, Energie, Geld und Muskelkraft. Auch diesmal haben viele mit anpacken müssen, bis alles stand, wie es sollte. Auch Museumstechniker Alfred Smieszchala war von der ersten Minute mit dabei. Die Organisation im Vorfeld bleibt für die Betrachter meist unbemerkt. Die viele Arbeit rückt unweigerlich in den Hintergrund, sobald sich die Besucher in den Räumen tummeln. Und dieses Jahr? Alles umsonst?

Nein, überhaupt nicht. Die Ausstellung „Träume, Visionen und Reisen in andere Welten – Ein Wagnis“ von Dirk Groß und Klaus Schaefer ist von Johannes Fortmann gefilmt worden und wird als virtueller Rundgang zwischen den Feiertagen ins Netz gestellt. Das ist eine gute Möglichkeit, sich die ungewöhnlichen Arbeiten von Schaefer und Groß in Ruhe anzusehen.

Auch in der virtuellen Version zeigt sich eine künstlerische, aber auch direkte Kommunikation zwischen den Arbeiten. Obwohl in ihrer Persönlichkeit und Ausführung unterschiedlich, passen Groß und Schaefer in ihren Werken gut zusammen. So gibt der eine jeweils seine Gedanken zu den Arbeiten des anderen preis. Die Kommentare, Gedichte und Gedanken sind neben den einzelnen Exponaten befestigt und natürlich dann auch in dem virtuellen Rundgang gesondert einblendet.

Klaus Schaefers „Traumwesen“ haben dennoch etwas Reales und sehen aus, als kämen sie aus einer anderen Zeit oder aus unerreichte Tiefen der Meere. Die Bilder von Dirk Groß erinnern an Scans unserer Gehirne – wobei die Synapsenmal verbunden und mal auseinandergerissen wurden.

Dirk Groß (Warendorf) und Klaus Schaefer (Köln) arbeiten seit längerer Zeit mit unterschiedlichen Arbeitsansätzen, aber dennoch gemeinsam an der Thematik „Innere Welten“. Die Prozesse mit ihrer ganz eigenen Dynamik sollen zeigen, wie sehr uns diese beeinflussen, aber auch von uns beeinflusst werden können. Diese Wechselwirkung ist dabei ein Antrieb ihres künstlerischen Schaffens. Durch ihre Kunst versuchen sie ihre Erfahrungen nach außen zu tragen und den Betrachtern zu vermitteln. In ihrem gemeinsamen Projekt: „Träume, Visionen und Reisen in andere Welten. Ein Wagnis!“, möchten die beiden befreundeten Künstler mit den Betrachtern in einen gemeinsamen Dialog treten. Persönlich ist das nun auch nicht möglich, aber dennoch werden die Betrachter nun virtuell an dieser „Art von Reise“ teil nehmen können.

Mehr über das Gemeinschaftsprojekt von Groß und Schaefer unter: www.einwagnis.weebly.com

Benno Sökeland und Manfred Kronenberg haben einen exklusiven Katalog zur Ausstellung erarbeitet. Der Katalog ist in der Galerie Kronenberg an der Oststraße 14a in Warendorf zu bekommen – allerdings erst nach dem Lockdown.

Den virtuellen Rundgang gibt es in den nächsten Tagen auf der Seite www.kunstkreiswarendorf.de zu sehen.