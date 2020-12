Leichenobduktionen auf der Tagesordnung des Rates der Stadt Warendorf. Ein Arzt, der seine Honorare notfalls durch Zwangsversteigerung von Vieh, Ackergerätschaften und sogar Betten seiner Patienten eintreibt.

Eine Entführung aus Liebe. Mit allerlei erstaunlichen Geschichten aus der Historie der Stadt Warendorf wartet der soeben erschienene Band 49/50 der „Warendorfer Schriften“ auf, die 1971 von Professor Paul Leidinger begründet wurden und seither im Auftrag des Warendorfer Heimatvereins herausgegeben werden.

Der 272 Seiten starke, broschierte Band beginnt erstmalig mit dem Grußwort eines Bürgermeisters. Peter Horstmann gratuliert dem Heimatverein zu 50 Jahren Neugründung sowie zu 50 Jahren „Warendorfer Schriften“. Ein Thema, das auch Professor Paul Leidinger und Norbert Funken in kurzen Beiträgen würdigen. Der Jubiläumsband deckt ein breites Spektrum der Geschichte Warendorfs und seiner Bewohner ab.

Gleich zu Beginn beschäftigt sich Dr. Bernward Fahlbusch in einem umfangreichen, an Fußnoten reichen Aufsatz mit der Frage, ob Warendorf eine Hansestadt war, was Professor Leidinger veranlasst, einmal mehr die Frage aufzugreifen, ob es eine Schifffahrt auf der Ems bis Warendorf und dort einen Hafen gab.

Aus dem Nachlass des im vergangenen Jahr verstorbenen stellvertretenden Heimatvereins-Vorsitzenden Dr. Ekkehard Gühne werden biografische Notizen zu Dr. Katzenberger , Erbauer des Hauses Klosterstraße 7, veröffentlicht. Der Herausgeber ergänzt sie um Ausführungen zu den Heiratsbeziehungen zwischen den Familien Katzenberger, Ostermann und Brinkhaus im 19. Jahrhundert und erzählt bei dieser Gelegenheit unter der Überschrift „Das Recht auf freie Partnerwahl“ von der in einer ebenso skandalösen wie spektakulären Entführung gipfelnden Liebesgeschichte zwischen der katholischen Arzttochter Maria Anna Katzenberger und dem protestantischen Kreissekretär Gottfried Heinrich Ostermann. Wolfgang Reisner schließlich berichtet aus dem Leben von Vater und Sohn Katzenberger, denen der Magistrat der Stadt Warendorf die Genehmigung erteilte, Leichen aus dem Armenhaus zu sezieren und die eine damals gar nicht so ungewöhnliche Art des Honorareinzuges über Zwangsversteigerungen pflegten.

Pater K. H. Neufeld SJ aus Osnabrück steuert Beiträge zur Wallfahrt aus dem Osnabrücker Land nach Warendorf und über den Jesuiten Dr. Franz Rensing, einen Freund des Kardinals von Galen, bei. Rolf Hartmann erinnert an das bis nach dem Ersten Weltkrieg existente Gasthaus und den Tennisplatz auf dem Hof Lippermann. Béatrice Bödicker beschäftigt sich in ihrem Beitrag mit dem kurzfristigen Aufenthalt der Schwestern vom heiligen Herzen Jesu Ende des 19. Jahrhunderts in Warendorf, die sich schließlich in Münster-Marienthal niederließen.

Ebenso informativ wie unterhaltsam sind die Berichte der Heimatvereinsvorsitzenden Mechtild Wolff über Eduard Elsberg, den Erbauer des ersten großen Kaufhauses der Stadt, sowie über Anni Cohen und deren Familie. Bemerkenswert ist die Facharbeit der Laurentianerin Ronja Waldhauer über Karl Elsberg. Bei ihrer Arbeit konnte die Abiturientin aus Sassenberg auch auf ein umfangreiches Manuskript des verstorbenen Dr. Ekkehard Gühne über die Synagogengemeinde Warendorf zurückgreifen, das im Februar unter dem Titel „Die Synagogengemeinde Warendorf vom Landrabbinat 1771 bis zur Auflösung 1940 – familiäre, berufliche und internationale Beziehungen und Schicksale jüdischer Mitbürger in Stadt und Kreis Warendorf seit 250 Jahren“ im Verlag Aschendorff erscheinen soll.

Klaus Gruhn zeichnet die Geschichte des Aufbaugymnasiums nach, das 2019 aufgelöst wurde. Mechtild Wolff erinnert an den genialen Musiker Kuno Stierlin und an die Originale Änneken und Lilli Kuntze, die in der Emsstraße das Kaufhaus Friedrich Kuntze betrieben, in dem es vom Stopfpilz bis zur Stinkbombe alles gab. Über die Aktivitäten der Altstadtfreunde in den ersten vier Jahren ihres mittlerweile 40-jährigen Bestehens berichtet eine bebilderte Chronik, die die inzwischen verstorbenen Mitglieder Wilhelm Veltmann und Hermann Tanger erstellt haben. Irmengard Walzer erzählt die Geschichte der Unicef-Gruppe Warendorf.

Das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 75 Jahren nimmt Professor Leidinger zum Anlass, über das Kriegsende in Warendorf und die Folgen zu berichten. Dr. Gaby Flemnitz, die Doktorandin bei Leidinger war, berichtet über den Mord in Lippermanns Knäppen im März 1945.

Auszüge aus dem Tagebuch seines Vaters Johannes, der in amerikanische Kriegsgefangenschaft geriet, veröffentlicht Wolfgang Reisner. Wie Johannes Reisner war auch Wilhelm Götting als Prisoner of war in die Rheinwiesenlager in Bad Kreuznach und Bretzenheim geraten. Zahlreiche Zeichnungen, die der freischaffende Künstler dort fertigte und in seiner Uniform versteckte, um sie aus dem Lager herauszubringen, ergänzen die Tagebuchaufzeichnungen Reisners.

Im letzten Teil des „Warendorfer Schriften“-Bandes, der 15 Euro kostet und in den Buchhandlungen Darpe und Ebbeke bestellt werden kann, finden sich Nachrufe, Mitteilungen, Buchrezensionen und Vereinsnachrichten.