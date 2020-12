Sieben Cent netto oben drauf. So soll der Preisaufschlag sein, den die Kombination aus CO₂-Bepreisung und Rückkehr zur 19-prozentigen Mehrwertsteuer ab 1. Januar bringt. Ob es jetzt Schlangen Tankender gibt? Die WN fragten bei Tankstellenbetreiber Cremer-Heitmann nach. Am Dienstagmorgen nach den Weihnachtsfeiertagen war noch relative Ruhe an den Zapfsäulen.