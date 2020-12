Das Gelbe vom Ei

Das Beste was aus einem Ei werden kann? Für den Doppelkopfclub aus dem südlichen Warendorf eindeutig Eierlikör. Unter dem Namen „Warendorfer Hengstsprung GbR“ arbeiteten Werner Schweck, Jürgen Alteruthemeyer, Ralph Perlewitz , Jochen Lintemeier, Bernhard Kampmann und Peter Stickel gemeinsam an dem perfekten Eierlikör für Warendorf.

„Eigentlich kam uns die Idee im Spaß, als wir 2018 gemeinsam eine Fußwanderung im Sauerland unternahmen. Abends tranken wir gemeinsam Bellabomba, einen italienischen Eierlikör“, erinnert sich Werner Schweck. Das Besondere: Rum statt Korn.

Aus einer fixen Idee wurde schnell ein konkreter Plan. „Nachdem wir uns ausgiebig mit dem Thema beschäftigten wurde klar, dass das eigenständige Brauen mit zu vielen Vorschriften verbunden ist. Ein Partner musste also her“, beschreibt Schweck die Entstehungsgeschichte.

„ „Klar war natürlich, dass wir auch Rum nehmen. Wir wollten aber eine ganz bestimmte Farbe. „Klar war natürlich, dass wir auch Rum nehmen. Wir wollten aber eine ganz bestimmte Farbe. “ Werner Scheck

Als Partner gewannen sie den heimischen Hersteller Eierlikörparadies Heitmann in Herzebrock-Clarholz. Bevor jedoch die „Massenproduktion“ beginnen konnte, musste das perfekte Rezept kreiert werden – ein langwieriger Prozess, wie sich Schweck erinnert. „Klar war natürlich, dass wir auch Rum nehmen. Wir wollten aber eine ganz bestimmte Farbe. Ähnlich wie die der Zigarettenpackung von Ernte 23.“

Die Lösung sollte Beta-Carotin sein, ein Trugschluss, wie sich bald herausstellte. Statt einer tiefgelben Farbe bekam der Eierlikör einen Rotstich, der eher einer Bloody Mary glich. „Egal wie wir experimentierten: der Hengstsprung blieb einfach rot“, ärgert sich der Mitbegründer. Um dennoch einen dunkleren Ton zu erhalten, schwenkten sie beim Hochprozentigen auf braunen Rum um.

Geschmacklich und farblich passte jetzt alles, sodass die Produktion starten konnte. Hühner aus Freilandhaltung liefern die Eier für das Kultgetränk. Das Eidotter wird mit dem Rum, Zucker und Milch vermengt. Doch wo sollte das Getränk rein? Zum einen in eine normale 700 Milliliter Flasche, doch es sollte auch etwas Außergewöhnliches dabei sein.

„ Wir suchten nach einer besonderen Flaschenform Wir suchten nach einer besonderen Flaschenform “ Werner Schweck

„Wir suchten nach einer

besonderen Flaschenform, am liebsten natürlich ein Pferd. Ralph Perlewitz, ein weiterer Mitbegründer des Doppelkopfvereines und heute Geschäftsführer der inzwischen für den Eierlikör gegründeten GbR, hatte im Handel eine besondere Pferdeflasche entdeckt, die dem Hengstsprung Eierlikör richtig „auf die Beine“ helfen sollte.

Aus der Produktion wandern die Flaschen dann in den Diekamp, wo die GbR selbst Hand anlegt. In gemütlicher Runde beginnt in regelmäßigen Abständen das Kleben der Etiketten, denn das läuft im heimischen Wohnzimmer noch händisch ab.

Passend zum Warendorfer Weihnachtswäldchen 2019 konnte mit dem Verkauf begonnen werden. Gemeinsam mit der Zierschmiede hatte der Hengstsprung unter dem Namen „Pferdebox“ einen Verkaufsstand direkt am historischen Rathaus. „Wir verkauften rund 400 Flaschen; das war bombastisch. Durch die holprige Entstehung und die benötigten Werbemittel waren die Kosten im Vorfeld hoch; damit wurden sie zum Großteil abgedeckt“, freut sich Schweck.

Hoffnung steckte im Jahr 2020, die durch die Corona-Pandemie stark gedämpft wurde. Bei der Symphonie der Hengste, der Hengstparade und beim Fettmarkt planten die Männer entsprechende Verkaufsstände, alles fiel aus. „Unsere Gewinnspanne pro Flasche ist sehr gering, wir waren von Anfang an nicht kommerziell ausgerichtet. In erster Linie macht es uns Spaß und schweißt uns zusammen“, verrät Schweck die Devise des Projektes „Warendorfer Hengstsprung“.