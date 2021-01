Ein Wunsch-Radwegenetz

ADFC lädt zur Teilnahme an bundesweitem Projekt ein

Warendorf -

Auf das Klimapaket der Bundesregierung baut der ADFC ein bundesweites Projekte auf: Kommunen sollen ihr Wunsch-Radwegenetz entwickeln. Der ADFC will dieses in mindestens 1000 Städten und Kommunen schaffen – auch in Warendorf.