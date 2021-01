Lange war es still um Schlagersternchen Franky Freckenhorst, jene Kunstfigur, die einige junge Männer, die dem „Mittwochstreff“ angehörten, während eines Mallorca-Urlaubs anno 2006 schufen. „Aus einer Bierlaune“, her­aus, wie sich „Franky“ erinnert.

Seinen echten Namen möchte der Freckenhorster nicht preisgeben, verrät lediglich sein Alter – 35 – und dass er im echten Leben als Maler und Lackierer tätig ist. Die Betriebsferien, erzählt er, habe er zum Anlass genommen, mal wieder ein wenig an seiner Karriere zu arbeiten.

„In der letzten Zeit ist es durchaus etwas ruhiger um meine Person geworden“, gibt Franky zu, und kündigt an, nun auf Instagram durchstarten zu wollen.

Binnen Stunden knackte der Account die 200 Follower. Anlässlich dieses rasanten Wachstums gab es ein überraschendes Gewinnspiel. Der Gewinner darf sich auf eine exklusive Inliner-Sightseeing-Tour mit dem Entertainer als Begleitung im Frühjahr durch das beschauliche Freckenhorst freuen. Die Auslosung erfolgt am kommenden Wochenende exklusiv auf Instagram.

„ Die Resonanz war unbeschreiblich, und ich bin immer noch gerührt über die Treue meiner Verfolger. Die Resonanz war unbeschreiblich, und ich bin immer noch gerührt über die Treue meiner Verfolger. “ Franky Freckenhorst

„Die Resonanz war unbeschreiblich und ich bin immer noch gerührt über die Treue meiner Verfolger“, be­kannte Franky Freckenhorst, dem Kritiker aufgrund seiner gesanglichen Qualitäten durchaus absolute Talentfreiheit attestieren könnten, im Gespräch mit unserer Zeitung.

Eine Kritik, die Franky nicht anficht. „Ja, er singt nicht wirklich gut“, gibt das Alter Ego unumwunden zu, „doch gerade in diesen schweren Zeiten möchte ich mit etwas Witz und meiner weltoffenen Art die Situation auf- und die Dorfgemeinschaft erheitern. Ich freue mich schon sehr darauf, die Inliner-Tour in die Tat umzusetzen, sobald es Corona zulässt“, sagt der lebensfrohe 35-Jährige und verrät obendrein, dass er mit seinem Produzenten und Manager „DJ Promi“, aus dessen Feder der Song „Freckenhorst ist wunderbar“ stammt, zurzeit an neuer Musik arbeite.

Weitere Informationen, die Auslosung und alles Weitere rund um den Schlagerstar gibt es regelmäßig in den sozialen Netzwerken, speziell auf Instagram (franky_freckenhorst) zu sehen.

Die Kritik, dass Franky ja nun nicht wirklich gut singe, ficht den Barden nicht an. Den Anspruch, perfekt zu singen, habe er auch gar nicht, bekennt er freimütig. Es gehe ihm viel mehr darum, „die Dorfgemeinschaft zu erheitern.“