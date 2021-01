In Warendorf leben 37 157 Menschen, bezogen auf den Stichtag 31. Dezember 2019. 2647 von ihnen sind über 80 Jahre alt. „Wir müssen aber die rausrechnen, die in den Alten- und Pflegeheimen in der Stadt leben“, erläutert Stadtsprecher Andre Auer . Die erste Impfung dort soll bis Ende der Woche kreisweit abgeschlossen sein.

„Alle, die vor dem 1. Februar 1941 geboren sind und nicht in einem Pflege- oder Altenheim leben, bekommen in den nächsten Tagen ein Schreiben“, sagt Kerstin Butz von der Pressestelle des Kreises Warendorf.

Darin erläutert wird das Impfverfahren. Es gibt Informationen rund um die Impfung und den Impfstoff. Dazu Telefonnummern und Hinweise, wer Ansprechpartner für welche Fragen ist. „Der Brief enthält zwei Schreiben“, erläutert die Sprecherin.

Eines kommt aus dem Gesundheitsministerium des Landes. Der zuständige Minister, Karl-Josef Laumann, informiert über die Impfung und wirbt dafür, sich impfen zu lassen. Daneben gibt es weitere Fakten über die Corona-Pandemie.

Der Kreis Warendorf und die Kommune – also Landrat Dr. Olaf Gericke und Bürgermeister Peter Horstmann – gehen in einem zweiten Schreiben unter anderem auf besondere örtliche Begebenheiten in Zusammenhang mit der Impfung ein. „Eben alles, was in einem Ort für die Impfung wichtig ist“, fasst Kerstin Butz zusammen.

Absender der Briefe ist die Stadt Warendorf. „Sie sol­len am 22. oder 23. Januar in den Briefkästen der Empfänger sein“, erläutert Kerstin Butz den eigens abgestimmten Zeitplan. Sie gehe davon aus, dass die Kommunen die Briefe rechtzeitig auf den Weg bringen.