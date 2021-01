An der Bischöflichen Realschule finden die Anmeldungen für die neuen Fünftklässler in diesem Jahr bereits vom 1. bis 4. Februar statt. „Die Termine liegen an unserer Schule direkt zu Beginn des zweiten Halbjahres“, erläutert Schulleiterin Claudia Tennstedt , „denn falls die Zahl der Anmeldungen unsere Kapazitäten überschreitet, können Anmeldetermine anderer weiterführender Schulen noch wahrgenommen werden.“ Schnellstmöglich werde die Schule nach dem 4. Februar versuchen zu klären, welche Schüler an der BRS angenommen werden können, verspricht Tennstedt.

Schon im Vorhinein bittet die Bischöfliche Realschule darum, einen Termin für das Anmeldeverfahren zu vereinbaren. Das geht zu den Öffnungszeiten des Sekretariats der Schule morgens unter 0 25 81 / 98 91 60 0. „Bei den Anmeldegesprächen im Februar kann nur ein Elternteil zusammen mit dem Kind teilnehmen“, bittet Tennstedt um Verständnis, dass die Kontakte möglichst gering gehalten werden.

Da kein Tag der offenen Tür und kein Informationsabend für Eltern stattfinden konnten, bietet die Schule zwei Telefonsprechstunden an den beiden folgenden Donnerstagen jeweils von 14 bis 16 Uhr an. Mitglieder der Schulleitung werden dann unter 0 25 81 / 98 91 60-10 04 oder 0 25 81 / 98 91 60-1002 für offene Fragen zu erreichen sein.

Die Johann-Heinrich-Schmülling-Schule, so der offizielle Name, ist weiterhin eine Realschule mit dem freiwilligen Angebot des offenen Ganztags. An der „Bischöflichen“ können Viertklässler aufgenommen werden, die mindestens eine Realschulempfehlung haben. Infos zur Schule bietet auch die Homepage unter www.brs-waf.de. „Hier kann man auch Bestandteile des Schulvertrags sowie die Hausordnung vorab einsehen“, erläutert die Schulleiterin, „ebenfalls sind dort die Unterlagen aufgelistet, die für die Anmeldung benötigt werden.“