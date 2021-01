Karneval ist mehr als feiern

Normalerweise würden jetzt einige aufregende und anstrengende Wochen hinter den Mädchen der Tanzformationen der Warendorfer Karnevalsgesellschaft (WaKaGe) liegen – die Prinzenproklamation steht vor der Tür.

Doch in Corona-Zeiten sieht alles anders aus. „Nachdem wir im Februar noch in vollen Zügen Karneval gefeiert hatten, hatten wir direkt Anfang März ein Trainertreffen für die kommende Saison anberaumt. Zu diesem Zeitpunkt waren wir noch verhältnismäßig unbekümmert“, gesteht Julia Günnewig , Trainerin des großen Balletts ein.

Lockdown im März: Anfangs nahmen es Tänzerinnen und Trainerinnen noch gelassen, denn nach der Session wird in erster Linie Fitness trainiert, dazu einige lockere Choreographien. „Wir konnten uns noch nicht vorstellen, dass sich alles dermaßen hinziehen würde“, berichtet Günnewig. 102 Tänzerinnen warteten darauf, endlich wieder aktiv werden zu dürfen. Sie freuten sich auf neue Tänze und neue Outfits. „Der Gardetanz für das Jahr 2021 war von der Choreo her schon fertig. Die Kinder sollten nur noch die letzten Schritte lernen, dann wäre der Tanz auf der Zielgeraden gewesen. Außerdem sollte das Garde-Kostüme sollten im Jahr 2020 überarbeitet werden“, erzählt Laura Blanke , die gemeinsam mit Cookie Dünwald die Flöckchen trainiert.

Auch die Hüpfer waren bis zum Lockdown schon kreativ. „Unser Vorhaben sowie unsere Ideen für den neuen Tanz und die Kostüme bleiben einfach bestehen für die nächste mögliche Karnevalssession, auch wenn wir ohne bezahlte Auftritte natürlich anders kalkulieren müssen“, berichten die Trainerinnen Beatrice Hoffmann und Diana Dunker.

Ende Mai/Anfang Juni war wieder Training möglich – Grundvoraussetzung dafür war jedoch ein Hygienekonzept. Unter anderem mussten vor Trainingsbeginn die Türklinken desinfiziert werden, die Tänzerinnen erhielten einen zugewiesenen Trainingsplatz und bis sie diesen erreicht hatten, musste auch eine Maske getragen werden. Das Training konnte dann, aufgrund des eingehaltenen Mindestabstands, ohne Maske erfolgen. Doch die Freude währte nicht lange: Durch den Corona-Ausbruch bei Tönnies musste die Traningsphase wieder unterbrochen werden. Zur Sicherheit ergriffen die Tanzformationen weitere Vorkehrungen: die Bambinos, die Kleinsten, erhielten keine neuen Mitglieder. Die Flöckchen trainierten in kleinen Gruppen, getrennt danach, auf welche Schule sie gingen. Auch die Choreos gestalteten die Trainerinnen coronakonform. „Wir hatten uns entschieden die Tanzchoreographien der aktuellen Zeit anzupassen und erst einmal aus Spaß und Freude zu trainieren. Das große Ballett hatte zum Beispiel bis Anfang Oktober eine Tanzchoreographie stehen, die aber komplett ohne Körperkontakt auskam und vom Stil eher cooler und moderner war“, beschreibt Julia Günnewig die Entwicklung.

Neben den klassischen Auftritten die in direktem Zusammenhang mit Karneval stehen, fielen auch jegliche weitere Auftritte aufgrund der aktuellen Coronalage ersatzlos aus.

„Ich vermisse so sehr die Auftritte. Ich hatte mich so auf die Hüpfer gefreut, denn jetzt darf ich endlich dabei sein“, meint Lina Wittenberg. Mit ihren sieben Jahren dürfte sie endlich eine Altersstufe aufsteigen. Damit sie nicht aus der Übung kommt, übt sie aber fleißig zu Hause, wie sie betont – wie alle Tänzerinnen.

„Ich vermisse die Aufregung, den Glitzer und die Aufregung vor den Auftritten“, erzählt die zwölf Jahre alte Malin Wörmann, die bei den Flöckchen mit tanzt. Aber auch den größeren fällt es schwer, auf Normalität zu verzichten. „Ich vermisse die Dankbarkeit und Freude, die wir Tänzerinnen wiederbekommen, wenn wir sehen, wie begeistert das Publikum von unseren Tänzen ist, für die wir vorher sehr viel Zeit und Schweiß investiert haben. Und tatsächlich vermisst man auch den Terminstress, wenn wir von Auftritt zu Auftritt fahren und gemeinsam Spaß auf der Bühne haben und alle am Ende als eine große Gruppe zusammen feiern“, zeigt sich Amelie Dieckmann vom Ballett ein bisschen nostalgisch.

Nachdem im Herbst fest stand, dass die Session in keiner Art und Weise stattfinden kann, wollten die Trainerinnen dennoch etwas für die Gemeinschaft und den Zusammenhalt tun. Unter dem Motto #lovetodance gab es besondere Masken für die Mädchen – extra mit dem „Moritz“ drauf. „Wir haben bewusst auch die Kleinsten dazu genommen, - auch wenn diese noch keine Masken tragen müssen. Nur sollte es auch für Geschwisterkinder in den einzelnen Gruppen gleich sein“, erläutert Julia Günnewig die Beweggründe.

Denn sie weiß, dass die WaKaGe für viele eine Familie auf Dauer ist. „Viele Freundschaften, die sich in unseren Tanzgruppen und im Karneval entwickeln, gehen weit darüber hinaus und sind für die Ewigkeit. Das gemeinsame Trainieren, der Pripro entgegenfiebern und dann die Karnevalzeit mit ihren Auftritten und Festen gemeinsam als Team erleben zu können verbindet ungemein. Insbesondere bei den älteren Tänzerinnen, die schon alle Gruppen durchlebt haben, entwickelt sich eine tiefe Verbundenheit untereinander.“

Den Kopf in den Sand stecken wollen die Tanzformationen nicht. Die ersten Tanzthemen für die nächste Session wurden in den Gruppen bereits überlegt, die genaue Choreographie wird jedoch davon abhängig sein, was in den kommenden Monaten erlaubt sein wird. „Wir stehen dazu als Trainerteam regelmäßig im Kontakt“, zeigen sich die Trainerinnen positiv.

Auch wenn die PriPro in diesem Jahr ins Wasser fällt, freuen sich sowohl die Tänzerinnen wie auch die Trainerinnen auf die Highlights der letzten zehn Jahre. Das WaKaGe präsentiert heute ein Best-Of – online, abrufbar über die Website der WaKaGe.