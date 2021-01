Struktur und Nähe herstellen

Erst mittags aufzustehen, um dann im Schlafanzug für den Rest des Tages vor dem Computer abzuhängen und irgendwann in der Nacht schlafen zu gehen – nein, das ist nicht das, was Oliver Bokelmann unter Struktur versteht. Dabei seien eine Tagesstruktur und Nähe die zentralen Faktoren, die dabei helfen, die Corona-Krise zu überstehen, findet der Erziehungswissenschaftler.

Natürlich könne man gelegentlich auch mal länger schlafen, räumt er ein, warnt jedoch: „Man sollte nicht in den Tag hineinleben.“ Es sei sinnvoll, feste Zeiten für das Lernen und Arbeiten, für möglichst gemeinsame Mahlzeiten und natürlich auch für Freizeit festzulegen und klar zu definieren. Kinder ab der dritten Klasse könnten Eltern an der Gestaltung dieses Zeitplans beteiligen.

Neun Uhr – das wäre nach Ansicht Bokelmanns die ideale Zeit für Kinder und Jugendliche, sich dem Schulstoff zu widmen, sofern sie nicht schon früher am Online-Unterricht teilnehmen müssen. Bei Kindern im Grundschulalter, die sich noch nicht so lange konzen­trieren könnten, müsse dann aber nach einer halben Stunde eine Pause eingelegt werden oder zumindest ein methodischer Wechsel erfolgen.

Bei älteren Schülern wäre eine Unterbrechung nach 45 bis 60 Minuten konzentrierten Arbeitens sinnvoll. Hilfreich sei es, einen Wochenplan zu erstellen, auf dem man die Aufgaben, die man täglich zu bewältigen gedenkt, notiert, um sie am Ende des Tages abzuhaken; und sich im besten Fall darüber zu freuen, „was man alles geschafft hat“.

Die verschiedenen Mahlzeiten am Tag sollten, vor allem mit jüngeren Kindern, möglichst oft gemeinsam eingenommen werden, findet Bokelmann. Bei dieser Gelegenheit könnten sich Kinder und Eltern über den Tag austauschen und Themen besprechen, die den Nachwuchs bewegen. „Dabei sollte es aber bitte nicht nur um Corona gehen“, mahnt der Erziehungswissenschaftler, die Pandemie-Thematik vielleicht zumindest während des Abendessens einmal außen vor zu lassen.

Ganz wichtig findet der Mindful-Geschäftsführer, dass im Tagesprogramm auch Zeit für Bewegung bleibt, die sich nicht aufs Inliner oder Fahrrad fahren beschränken muss. Viel Spaß könne auch ein sportlicher Familienabend mit Yoga- oder Aerobic-Übungen bringen. „Da ist bestimmt auch was für Papas Rücken dabei“, verweist er auf Youtube-Videos, nach denen im Wohnzimmer „geturnt“ werden kann.

„In einer Zeit absoluter Unsicherheit für alle, in der uns gerade wieder vollkommen die Perspektive genommen wird, bekommen auch Kinder Diskussionen mit, die sie – und ihre Eltern – verunsichern“, ist Oliver Bokelmann überzeugt. Ob Sorge um Arbeitsplatz oder Ansteckungsrisiko, Diskussionen um Impfungen oder gesellschaftliche Spannungen – an Kindern gehe all das nicht spurlos vorüber. Umso wichtiger sei es, Kindern, natürlich nur, sofern sie dieses wollen und zulassen, ein Gefühl der Geborgenheit zu vermitteln. Bei Jugendlichen könne das ein anerkennendes Schulterklopfen sein. Jüngere Kinder könne man, wenn sie abends in ihren Betten lägen, in den Arm nehmen, kraulen, massieren und gemeinsam mit ihnen über den Tag sprechen.

Apropos Massage: Ein Wellnessabend mit Handmassage und Quark-Gurken-Maske – Anleitungen liefert zum Beispiel Youtube – könne zum persönlichen Wohlbefinden aller Familienmitglieder beitragen und – ähnlich wie ein gemeinsamer Sportabend – zum festen Ritual werden. Über solche Angebote könne man auch Nähe zu Jugendlichen herstellen, meint Oliver Bokelmann.

Eine gute Idee sei es auch, Kindern und Jugendlichen ab und zu mit einer kleinen Überraschung eine Freude zu bereiten. Wichtig sei es zu loben. „Das wird im Alltag viel zu oft vergessen“, weiß Bokelmann und rät, dass Eltern ihren Kindern einfach mal „Ich bin richtig stolz auf dich, wie gut du das geschafft hast“ sagen.