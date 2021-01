15 Raummodule, acht Arbeitsplätze. Auf der grünen Wiese, hinter dem Alten Lehrerseminar (Bauamt) stehen seit Ende des Jahres Container. Sie sollen den kurzfristig notwendigen Bedarf an Arbeitsplätzen für das Baudezernat und den Abwasserbetrieb sicherstellen.

Das Tiefbauamt ist mit sechs Arbeitsplätzen in den Container gezogen, zwei weitere Plätze werden durch den Abwasserbetrieb genutzt. Die Container seien nur eine Zwischenlösung, teilt André Auer von der Stadt mit, „bis dem Raumbedarf durch eine längerfristige, nachhaltige Lösung entsprochen werden kann.“

Es klang letztes Jahr schon paradox: Die Stadt hat Stellen ausgeschrieben, aber keinen Platz, die Mitarbeiter räumlich unterzubringen. Das betraf Mitarbeiter in spe für das Tiefbauamt und das Hochbauamt sowie für den von der Politik gewünschten Fördermanager. „Auch ohne die noch zu besetzenden Stellen gibt es einen Fehlbedarf an mindestens sechs Arbeitsplätzen im Baudezernat und Abwasserbetrieb. Weitere sieben Stellen sollen kurz bis mittelfristig besetzt werden, zwei weitere Arbeitsplätze werden vom Abwasserbetrieb benötigt“, hatte Baudirektor Peter Pesch seinerzeit im zuständigen Fachausschuss dringenden Appell an die Politik untermauert, einer Containerlösung hinter dem Alten Lehrerseminar zuzustimmen. Und so kam es dann auch. Die Container wurden Ende vergangenen Jahres aufgestellt und sind seitdem mit Betriebstätigkeit gefüllt.

Kosten für die Anmietung der acht Arbeitsplätze, einer WC-Einheit und einem kleinen Besprechungsraum: 3500 Euro Mietkosten im Monat. Für Hausanschlüsse, Gründung und Installation waren rund 60 000 Euro kalkuliert worden. Bei einer Standzeit von einem Jahr rechnet die Stadt mit Kosten in Höhe von 144 000 Euro.

Die Diskussion um die Platznot der Bauverwaltung, die sich das Alte Lehrerseminar mit der Volkshochschule teilt, ist nicht neu. Büros platzen aus allen Nähten. Die Container können da nur eine Zwischenlösung sein. Seinerzeit hatte die Stadt den Vorschlag gemacht, die Volkshochschule und die Schule für Musik unter einem Dach an der Hermannstraße/Kleine Straße zu bündeln – eine Art Weiterbildungszentrum. Dieser Vorschlag war aber nicht weiter verfolgt worden.