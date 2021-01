Ein unglaublich brillanter Himmel

Im vergangenen Frühjahr hatte Petra Heitwerth mehr Muße, als ihr lieb sein konnte. Weil einer ihrer Studierenden an Corona erkrankt war, hatte die Hoetmarerin, Dozentin an der Außenstelle Herford der Finanzhochschule Nordkirchen, sich sicherheitshalber in eine selbstgewählte Quarantäne begeben. Wenn sie nicht am Schreibtisch saß, betätigte sie sich zu dieser Zeit vor allem sportlich. Fuhr Fahrrad, machte Workouts und Yoga mit ihrer ältesten Tochter. Dabei habe sie ihrem kurz zuvor operierten Knie wohl etwas zu viel zugemutet, erzählt sie. Ausgerechnet im ersten Lockdown sah sich die 51-Jährige mehr oder weniger ans Haus gefesselt. Genau genommen handelt es sich bei dem „Haus“ um eine ehemalige Windmühle, die in Buddenbaum inmitten von Wiesen und Äckern liegt. Beim Blick aus den Panorama-Fenstern im Wohnzimmer oder den regelmäßigen Ausflügen in den Garten fiel Petra Heitwerth immer wieder der „unglaublich brillante“ Himmel auf. Die Hobbyfotografin, die vor vielen Jahren an der Volkshochschule mal einen Kursus zum Thema Fotografie belegt hatte, ihre Spiegelreflexkamera aber seither vor allem für den Hausgebrauch genutzt hatte, griff zur Canon 600 D und fotografierte, was sie sah. „Der Himmel war damals viel klarer und das Licht dadurch strahlender und leuchtender“, ist Petra Heitwerth sich mit ihrem Mann Jörg und den drei Töchtern einig. Das habe vermutlich auch mit dem Rückgang der Flugbewegungen zu tun gehabt, meint die Hoetmarerin und verweist auf entsprechende Zeitungsartikel, wonach die Anzahl der Flüge im vergangenen Jahr um 56 Prozent zurückgegangen ist. Laut Deutscher Flugsicherung habe es letztmals 1989 weniger Flugbewegungen am westdeutschen Himmel gegeben. Die Kondensstreifen am Himmel verursachten sogar eine höhere Erderwärmung als die CO2-Emissionen der Flugzeuge, weiß Petra Heitwerth. Die Kondensstreifen breiteten sich gerade bei hoher Luftfeuchtigkeit zu großen Cirruswolken aus, die bis zu 20 Kilometer breit würden. Nach einer Studie der Deutschen Luft- und Raumfahrt könnten die Kondensstreifen zehn Prozent des Himmels über Zentraleuropa überdecken.

„Dieses könnte meine Wahrnehmung stützen, dass der Himmel tatsächlich erheblich klarer und alle Farben in der Natur lebendiger strahlten. Auch die vielen Pastelltöne am Abendhimmel habe sie früher, wenn sie die Sonnenuntergänge aus einem der Mühlenfenster beobachtete, nie derart intensiv wahrgenommen. Als sie kürzlich ihre Fotos aus dem ersten Lockdown betrachtete, stellte Petra Heitwerth fest, dass die Corona-Pandemie nicht nur Schlechtes gebracht, sondern die Sinne für Schönes, vor allem die Schönheit der Natur, geschärft hat.