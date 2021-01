Sport bald als viertes Abiturfach

„Haben wir im Sportunterricht gerade Fußball, können wir einen Profispieler einladen. Aber auch über Sport hinaus. Im Unterricht können die Sportler etwas über Rassismus erzählen“, beschreibt Tim Burmeister die Kooperation vor der Corona-Pandemie.

Derzeit liege der Schwerpunkt aber woanders. „Für unsere Kooperationspartner haben wir Kurzvideos fürs Homeschooling gedreht. Wir zeigen den Schülern kleine Bewegungs- und Gesundheitsübungen“, erklärt Felix Lütke Wöstmann, der von Seiten des FC Preußen Münster die Kooperation betreut. Insgesamt 15 Videos mit einer Dauer von jeweils einer Minute sind seit Dienstag für die Jugendlichen abrufbar.

Darüber hinaus startete der Sportverein eine Imagekampagne, an der sich die Gesamtschule beteiligt. Insgesamt 70 Banner mit der Aufschrift „Wir gehen in die Knie, aber nur zum Jubeln“ werden an Kooperationspartner im ganzen Münsterland verteilt. Darunter befinden sich 15 Schulen – jedoch kreisweit nur eine einzige Gesamtschule. Gerade diese Kooperationen sind dem Verein wichtig. „Das ist eine sehr wertvolle Partnerschaft. Wir geben unser Know-how gerne weiter und haben gleichzeitig die Möglichkeit, uns zu präsentieren“, erklärt Lütke Wöstmann und betont, dass sich der FC Preußen Münster als Verein für das ganze Münsterland versteht. Bei der Bannerübergabe war auch Profispieler Alexander Langlitz mit von der Partie. Seit August vergangenen Jahres spielt der Ostbeveraner bei Preußen Münster und nutzte den Termin für einen Abstecher in den Heimatkreis.

Die Gesamtschule richtet sich insgesamt immer weiter Richtung Sport aus. So können sich angehende Abiturienten schon auf das nächste Schuljahr freuen. „Sport kann man ab dem nächsten Jahr bei uns als viertes Abiturfach wählen“, berichtet Tim Burmeister stolz. Ein Alleinstellungsmerkmal, denn dies ist an den Gymnasien in Warendorf nicht möglich.