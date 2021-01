Wann kommt eigentlich Fluss ins Thema Bäder? Wie geht es mit dem Lehrschwimmbad-Gebäude in Freckenhorst weiter? Und: Welche Folgen haben die erwartbaren Finanzlasten durch Corona für den städtischen Haushalt in Bezug auf die Vorüberlegungen für geplante neue Hallenbad? Die WN hakten bei der Verwaltung nach.

Die Stadt besitzt das außer Dienst gestellte Lehrschwimmbad nach dem Kauf von den Stadtwerken; auch wenn kein direkter Zusammenhang mit einem Hallenbad-Neubau in Warendorf besteht, stellt sich angesichts der Planungen um die Everwordschule und mögliche weitere Wohnbauland-Erschließung in deren Umfeld schon die Frage nach den konkreten nächsten Schritten.

„ Interne Gespräche haben bereits stattgefunden. Interne Gespräche haben bereits stattgefunden. “ André Auer über die Entwicklung in Sachen Hallenbad-Neubau

Stadtsprecher André Auer gab im Gespräch mit den WN eine kurze Einschätzung der aktuellen Lage ab: „Da das Lehrschwimmbad baulich mit der Turnhalle der alten Hauptschule verbunden ist, die zurzeit durch die Everwordschule und die Sportvereine genutzt wird, kann der Abriss erst nach Fertigstellung der neuen Sporthalle erfolgen.“

In Sachen Hallendbad-Neubau gab es bereits einige Verfahrensschritte. „Gemäß Ratsbeschluss vom 25. Juni muss sich die Realisierung eines Hallenbadneubaus in ein Perspektiv- und Entwicklungskonzept für den Gesamt-Standort des westlichen Schulzentrums einfügen“, so André Auer. „Diese Konzeptentwicklung steht noch am Anfang. Interne Gespräche haben bereits stattgefunden und Beratungen mit Fachplanungsbüros sind terminiert. Im Übrigen wird der Hallenbadneubau auch ein Thema der Haushaltsplanberatungen 2021 sein.“