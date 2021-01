„Real statt digital. Digital ist jetzt genug.“ So bringt Pfarrer Herwig Bering das Angebot des @ttic-Jugendtreffs auf den Punkt. „Die Leute sitzen zuhause, sind genervt“, beschreibt Bering den Alltag vieler Warendorfer in diesen Zeiten. Immer mehr TV, mehr Konsole – das könne nicht die Lösung sein. Es gelte, gemeinsam ein sinnvolles Angebot auf die Beine zu stellen. „Der Hunger nach realer Kommunikation und Interaktion ist riesengroß.“

Und da Jugendtreff-Leiter Stefan Molz zweifacher deutscher Meister im Brettspiel ist, lag ein wichtiger Baustein der Corona-konformen Freizeitgestaltung quasi auf der Hand. Mehr als 150 Brettspiele stehen im @ttic zur Verfügung. Und da die Kinder und Jugendlichen nicht wie gewohnt in der Einrichtung in der Oststraße Zeit verbringen können, können die Spiele ab dem morgigen Freitag ausgeliehen werden.

Ein Angebot, das mit hohem Aufwand verbunden ist, wie Molz erläutert. Stets müssten die Brettspiele auf Vollständigkeit überprüft und komplett desinfiziert werden. „Wir werden uns diese Arbeit gerne machen“, betont er umgehend. Mit „wir“ meint er sein Team, zu dem neben Praktikantin Scarlett Jenzewski auch FSJ-ler Lennard Kövener gehören.

Maximal zwei Spiele pro Woche können ausgeliehen werden, eine Verlängerung der Leihe ist möglich. Für eine Ausleihe ist eine Anmeldung im @ttic nötig. Vormittags (9 - 11.30 Uhr) nimmt das Gemeindebürounter 0 25 81 86 47 die Ausleihwünsche entgegen, mittwochs zusätzlich von 14.30 bis 17.30 Uhr. Montags, mittwochs und freitags ist Stefan Molz über sein Diensthandy unter 0 15 10/78 49 92 von 14 bis 19 Uhr erreichbar. Das Angebot soll zunächst bis zum 14. Februar (Sonntag) bestehen.

Ein Angebot aus dem ersten Lockdown wurde nun reaktiviert: gemeinsames Online-Streaming zu festen Zeiten. Doch nach der großen Resonanz im ersten Lockdown habe das Interesse im neuen Jahr nachgelassen, so Molz. Daher nun das neue Angebot der Hausaufgabenhilfe.

Von nun an bietet das @ttic-Team montags, mittwochs und freitags jeweils von 16 bis 19 Uhr eine Hausaufgabenhilfe für Schüler bis zur achten Klasse an. Auch sie findet ausschließlich per Chat und nicht in den @ttic-Räumen statt.

Hierfür ist eine Anmeldung per Signal, Telegram oder WhatsApp nötig 0 1 51/50 78 49 92. Im Kern soll, je nach Teilnehmerandrang, alles von der kurzen Nachfrage bis hin zu längeren Erklärungen möglich sein.