Der Kultur eine Bühne geben

„Kunst und Kultur sind der Kitt, der die Gesellschaft zusammenhält“, findet Heiner Kamp . Dem Hauptgeschäftsführer von Wirtschaft für Warendorf, kurz Wiwa, ist es daher ein Anliegen, dass Kulturschaffenden, die normalerweise in Clubs, auf Bühnen oder open air, in Theatern, Kinos oder Museen anderen Menschen Freude bereiteten, für Zuflucht und Ausgleich zum Berufsalltag stünden, in der Zeit der Krise eine Bühne geboten wird. Mit seiner Idee, auf die er bei der Lektüre der Inselzeitung „Norderneyer Morgen“ gestoßen war, ortsansässige Künstler vorzustellen, ohne deren Arbeit es auch in Warendorf still, zu still wäre, lief er vor einigen Wochen in der Redaktion der Westfälischen Nachrichten offene Türen ein.

Die Redaktion hatte bereits erste Texte in der Pipeline, und vielleicht wäre es bei zwei, drei Einzelbeiträgen geblieben, hätte der Wiwa-Chef nicht die Ohne-uns-wird‘s-still-Idee präsentiert. So entwickelte sich gleich eine ganze Serie zum Thema. Die Reihe „Ohne uns wird‘s still“ will zeigt, welches künstlerische Potenzial in der Stadt steckt, aber auch, wie das coronabedingte Veranstaltungsverbot Kulturveranstalter, Festwirte, Caterer, Tontechniker, Clubbetreiber, Eventmanager oder (Event-)Fotografen trifft.

Kunst und Kultur seien für die Gesellschaft genau so wichtig wie Handel, Handwerk und Gewerbe, findet Kamp. Daher erwarte er auch, dass (freischaffenden) Künstlern und Kulturtreibenden, die Hilfe beanspruchten, diese gewährt werde. Den Unmut der Künstler, die immer wieder fehlende Planungssicherheit beklagen, kann er nachvollziehen. Diese Planungsunsicherheit, die zu einem großen Teil wohl auch der Bürokratie geschuldet sei, sei besorgniserregend und treffe im Übrigen auch andere Branchen. Die Hilfen müssten zügiger fließen, findet Kamp und ist überzeugt: „Das geht.“ Über das Wie müsse allerdings in Berlin gesprochen werden.

Als Netzwerk Interessen abbilden

Wie Wiwa und die Kunst- und Kulturszene zusammen passen? „Ganz einfach“, sagt der 56-Jährige, „weil Wiwa eben für Warendorf und Warendorfer gegründet wurde. Wir wollen als Netzwerk möglichst viele Interessen abbilden und diese gegenüber Politik und Verwaltung vertreten.“ Eine Gesellschaft ohne Kultur sei „wie ein Maler ohne Pinsel, ein Friseur ohne Schere oder eine Gaststätte ohne Theke“, gibt er zu bedenken, dass eine lebendige Kunst- und Kulturszene zu den wichtigen Standortfaktoren einer Stadt gehöre.

Wiwa als Bindeglied zwischen Gewerbetreibenden und Stadt stehe selbstverständlich auch Kulturschaffenden offen. „Warum“, so Kamp, „sollten sie nicht auch Mitglied bei Wiwa sein und ihre Interessen dort abbilden?“ Der Interessenverband, findet er, könne auch zwischen Kultur und Verwaltung vermitteln. So könne er sich sehr gut vorstellen, dass die Stadt ihren Künstlern nach der Krise den Marktplatz regelmäßig als Bühne zur Verfügung stellt. Für Platzkonzerte, Sonntagsmatineen oder sommerliche Kleinkunst-Festivals am Wochenende.

An Ideen mangelt es nicht.

An Ideen für Auftritte, mit denen sich Künstler auch in Krisenzeiten ins Gespräch bringen können, mangelt es Heiner Kamp nicht. So regt er „Balkonkonzerte“ an oder die Live-Übertragung von Zwei-Personen-Konzerten ohne Publikum aus dem Theater am Wall. Für eine sinnvolle Einrichtung hält er überdies eine Plattform „0 25 81 Ohne uns wird‘S still“, wie es sie in anderen Städten bereits gibt und auf der sich Künstler miteinander vernetzen können. Künstler, die in ihre Zukunft investieren und Wiwa beitreten möchten, erreichen Kamp unter heiner.kamp@wiwa-warendorf.de.