Wirklich überraschend kommt sie nicht, die Absage des Thiatildis-Essens, zu dem der Heimatverein traditionell am letzten Wochenende im Januar einlädt. In Abstimmung mit Pfarrdechant Manfred Krampe werde aber am Festgottesdienst festgehalten, berichtet Heimatvereinsvorsitzende Wilma Richter .

Da sich die Corona-Situation nicht verschlechtert habe, bleibe es beim geplanten Festgottesdienst, der als Vorabendgottesdienst am Samstag, 30. Januar, um 17 Uhr in der Stiftskirche beginnen werde, versichert Pfarrer Krampe und betont, dass coronakonform, und damit auch ohne Gesang, gefeiert werde. Dirk Luhmeyer und einer seiner Söhne würden den Thiatildisschrein für die Dauer des Gottesdienstes, für den Anmeldungen ab sofort im Pfarrbüro unter 0 25 81 / 98 00 77 entgegengenommen werden, vor dem Hochaltar aufstellen.

Krüßingsticker zeigt 2021 das Weiße Kreuz

Während des Gottesdienstes will Krampe auf den aktuellen Krüßingsticker eingehen, der in diesem Jahr das Weiße Kreuz zeigt, dessen Original in der Stiftskirche, genauer in der Gedächtniskapelle für die Gefallenen, steht. Eine Replik, geschaffen vom Everswinkeler Künstler und Steinmetz Stefan Lutterbeck, wurde zum Krüßing-Fest 1990 an historischer Stätte, der Warendorfer Straße, aufgestellt.

Äbtissin Hedwig Christine Gertrud von Korff-Suthausen (1688 bis 1721) hatte das Feldkreuz durch den Bildhauer Gröninger aus Münster errichten lassen. Das Wappen, die Korffsche Lilie und der Asseburgsche Wolf, deuteten auf die Äbtissin Korff-Suthausen hin, bemerkte 1929 der Freckenhorster Heimatforscher Schütter.

In unmittelbarer Nähe des Kreuzes lag einst das Hospital der Abtei Freckenhorst. „Nur wenige Ortsbewohner wissen darüber, aber der Flurname „Spitalskämpe“ redet eine vernehmliche Sprache aus vergangenen Zeiten“, schrieb Heimatforscher Schütter. „Spital“ ist übrigens bis heute eine Straßenbezeichnung in unmittelbarer Nachbarschaft des Weißen Kreuzes.

Der Krüßing-Sticker mit dem Weißen Kreuz ist ab 30. Januar bei den Mitgliedern des Krüßing-Arbeitskreises Freckenhorst zum Preis von zwei Euro erhältlich. Da das Krüßingfest anno 2020 coronabedingt – abgesehen von einer ungewöhnlichen Prozession ohne Gemeinde – nicht gefeiert werden konnte, sind noch viele Krüßing-Sticker mit der Ansicht des Kreuzklosters erhältlich. Deshalb gibt es nun ein besonderes Angebot: „Wir bieten beide Sticker zusammen zu einem Sonderpreis von drei Euro an“, kündigt Achim Hensdiek vom Krüßing-Arbeitskreis an.