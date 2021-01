Abhängig vom Verlauf der Sieben-Tageinzidenz wird die Kirchengemeinde St. Laurentius demnächst wieder Präsenzgottesdienste anbieten. Sollten sich die Zahlen weiter nach unten entwickeln, plant der Krisenstab in Absprache mit dem Ordnungsamt , ab dem ersten beziehungsweise zweiten Februarwochenende die Gottesdienstordnung wieder aufzunehmen. Das teilt die Pfarrgemeinde in einer Pressenotiz mit.

So werden am Samstag um 18.30 Uhr (Laurentiuskirche), am Sonntag um 10 Uhr (Marienkirche) und 11.15 Uhr (Josefkirche) Eucharistiefeiern angeboten; ein Wortgottesdienst soll am Samstag um 17 Uhr in der Josefkirche sein – dies auch vor dem Hintergrund der bald beginnenden Fastenzeit als Vorbereitung auf das Osterfest.

Für die Gottesdienste werde das bewährte Hygienekonzept angewendet, so heißt es in der Pressemitteilung der Pfarrgemeinde. Die Maximalbelegung der Kirchen wird noch einmal um 30 Prozent reduziert.

Das Tragen einer medizinischen Maske ist Pflicht, der Gemeindegesang ist untersagt. Die Teilnahme am Gottesdienst kann ohne Anmeldung bis zur maximalen Belegung der jeweiligen Kirche erfolgen. Gottesdienstbesucher werden von einem Ordnungsdienst an den Eingängen eingewiesen.

Für die Gottesdienste zu Ostern wird wieder auf ein Anmeldeverfahren zurückgegriffen. Um auch denen das Mitfeiern zu ermöglichen, die nicht zur Kirche kommen können oder möchten, werden für die Kar- und Ostertage vorbereitete Gottesdienste für häusliche Feiern zur Verfügung gestellt.

Motto in der österlichen Bußzeit: „Du stellst meine Füße auf weiten Raum“.

Die österliche Bußzeit wird durch die Misereor-Fastenaktion begleitet. Im Zentrum steht das Motto: „Du stellst meine Füße auf weiten Raum“. Dieser Psalmvers (Ps 31,9) steht als Titel über dem Misereor-Hungertuch von Lilian Moreno Sánchez. Die Basis ihres Bildes ist ein Röntgenbild, das den gebrochenen Fuß eines Menschen zeigt, der in Santiago de Chile bei Demonstrationen gegen soziale Ungleichheit durch die Staatsgewalt verletzt worden ist. Weiterhin werden alternative und ergänzende Angebote zu den Präsenzgottesdiensten erstellt, darunter der Impuls „60 Sekunden Sonntag“ sowie Gottesdienstentwürfe für die Feier zuhause.