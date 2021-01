Schmalerer Ausbau für die B 64n

Der B 64n-Ausbau westlich und östlich Warendorfs wird zwei- und nicht durchgängig dreistreifig gebaut. Diese kurze Nachricht sorgte am Freitagnachmittag in der Stadt für ein riesiges Echo. Die Verwaltungsspitze ist kurz vorher am Freitag über die aus Warendorfer Sicht spektakuläre Planänderung informiert worden.

Ausschlaggebend sind für Straßen NRW laut Sprecherin Sandra Beermann die Ergebnisse des jetzt vorliegenden Verkehrsgutachtens. Wie mehrfach berichtet, gab es dazu im Verfahren einen Auftrag an ein Fachbüro, das die vorhandenen Daten aktualisieren sollte. Beermann wollte am Freitag nicht ins Detail gehen, weil die Aussagen der Studie „nicht in drei Sätzen“ zusammenzufassen seien. Die Zahlen würden gerade aufbereitet und der Öffentlichkeit zeitnah vorgestellt.

„ Auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. “ Bürgermeister Peter Horstmann

Bürgermeister Peter Horstmann fand die Nachricht aus Münster zunächst einmal „eine spannende Entwicklung“. Näheres wolle er dazu sagen, sobald er einen Blick auf die Rohdaten werfen konnte – kommende Woche gebe es einen Termin mit Straßen.NRW. „Da müssen wir uns alles noch einmal genau anschauen. Aber in meinen Augen ist das auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung.“

Die aktuelle Verkehrsuntersuchung, heißt es in der Pressemitteilung der Behörde, habe ergeben, dass der Bau der Ortsumgehungen in Warendorf, Beelen und Herzebrock-Clarholz sowie der Ausbau der B 51 zwischen Münster und Telgte „sinnvoll und notwendig ist“. Danach habe der Lkw-Durchgangsverkehr zugenommen und wird auch weiter zunehmen. Gleiches gelte für den Pkw-Verkehr auf der B 51/B 64. Die Belastung der Anwohner sei auf Dauer nicht zumutbar.

Anders ist die Faktenlage demzufolge bei den Warendorfer Teilen der Umgehung: Hier stelle die in Auftrag gegebene Untersuchung für den westlichen und den östlichen Abschnitt von Warendorf fest, „dass das Verkehrsaufkommen geringer ist, als zunächst prognostiziert.“

Geringeres Verkehrsaufkommen

Deshalb werde in diesen beiden Abschnitten der Ausbau bedarfsgerecht angepasst und kein durchgehender, dritter Fahrstreifen gebaut. Das heißt: Der Abschnitt wird zweispurig gebaut mit dreispurigen Bereichen für sicheres Überholen.

Auf anderen Teilstücken gibt es keine Änderungen der Bedarfe, die zu einer Planänderung führen würden.