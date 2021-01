Lockdown Escape: Eine richtig coole Story

Escape Rooms, realitätsgetreu nachgebaute thematische Räume, in denen Spieler in einer vorgegebenen Zeit unterschiedliche Rätsel lösen müssen, um den Raum als Sieger verlassen zu können, sind ein beliebter Zeitvertreib. Eigens für die WN-Serie hat ein zehnköpfiges Mindful-Team am vergangenen Wochenende eine neue Variante entwickelt. Den „Lockdown Escape“. Ziel dieses Spiels ist es, Kinder, Jugendliche und Erwachsene zu animieren, dem Eingesperrtsein in den eigenen vier Wänden für zwei bis drei Stunden zu entfliehen, um einen spektakulären Kriminalfall aufzuklären.

Alles, was man zum Spielen benötigt, sind ein Smartphone mit Internet-Zugang, mit dem man telefonieren und optimalerweise auch fotografieren kann, und eine Akte, die man sich ab heute von der Homepage der gemeinnützigen Gesellschaft für Jugendhilfe „Mindful“ unter mindful-jugendhilfe.de herunterladen kann. Wer keinen Drucker hat, kann sich die Akte, die aus der detaillierten Spielanleitung, einer ebenso informativen wie amüsant zu lesenden Zeitungsseite, einem Brief des Bürgermeisters, einem Polizeibericht, Login-Daten für den Server und Fingerabdrücken besteht, von Mindful-Mitarbeitern nach Hause bringen lassen.

„ Eine gute Ablenkung für diese verrückte Zeit. Eine gute Ablenkung für diese verrückte Zeit. “ Oliver Bokelmann

Eine richtig coole Story, die in einen Probelauf von mehreren Eltern auf Schlüssigkeit geprüft worden ist, haben Oliver Bokelmann und sein Team in zahlreichen Video-Konferenzen ersonnen. Der in einem geheimen Corona-Impfstoff-Lager im alten Wäschelager auf dem Brinkhaus-Gelände deponierte Corona-Impfstoff ist plötzlich verschollen. Die fieberhaft ermittelnde Polizei in der Pferdestadt hat längst den Überblick verloren und bittet, zumal der neue Bürgermeister Martin Selig Druck macht und rasche Ergebnisse einfordert, eine Bürger-Soko um Mithilfe bei der Suche nach dem Täter oder den Tätern.

Nicht nur vom Schreibtisch aus, per Handy und Internet, sondern auch vor Ort sollen die Freiwilligen ermitteln. Logisch, dass die Polizei bereits eine ganze Reihe Verdächtiger präsentieren kann, darunter die Vorsitzende der Altstadtliebhaber, der Leiter des Jugendhauses oder Impfgegner Heribert Herrmann, deren Alibis es zu überprüfen gilt.

Der örtliche Polizeichef stellt den freiwilligen Ermittlern unter anderem Verhör-Mitschnitte zur Verfügung, die möglicherweise bei der Überführung des Täters oder der Täter hilfreich sein könnten.

Mit viel Liebe zum Detail haben die 22 bis 25 Jahre alten Mindful-Mitarbeiter ein ebenso aufwendiges und spannendes wie professionelles Spiel mit Lokalbezug, Abenteuer-Charakter und vielen Überraschungen entwickelt, das die Teilnehmer, die so ganz nebenbei einiges über den Corona-Impfstoff und dessen Lagerung lernen, obendrein zwingt, die heimische Couch zu verlassen und sich an der frischen Luft zu bewegen. „Eine gute Ablenkung für diese verrückte Zeit“, findet Erziehungswissenschaftler Oliver Bokelmann.

Geeignet sei das Spiel für Kinder ab Klasse drei, sofern sie gemeinsam mit ihren Eltern spielten, ansonsten für Jugendliche ab Klasse sieben. „Man kann da schon in einen Flow geraten“, ahnt Bokelmann, dass es Väter geben könnte, „die steil gehen“, plötzlich Ermittler-Instinkte entwickeln und den Fall im Alleingang lösen wollen. „Bitte die Kinder mitspielen lassen“, mahnt der Mindful-Geschäftsführer und stellt klar: „Eltern sollten die Kinder beim Spielen lediglich unterstützen.“

Sollte der „Lockdown Escape“ auf Resonanz stoßen, könnte es, wie Oliver Bokelmann verspricht, weitere Escape Games geben.