Der ökumenische Offene Jugendtreff @ttic im Martin-Luther-Haus an der Oststraße ist ein Freizeit- und Beratungsort für Jugendliche und junge Erwachsene. Dem Treff könnte jetzt ein Umzug ins Haus stehen. Wie Schulamtsleiter Udo Gohl jüngst im Sozialausschuss mitteilte, prüfe die Stadt zurzeit baurechtlich, ob der Jugendtreff mit unter das Dach der Schule für Musik an der Hermannstraße ziehen kann. Platz, so Gohl, wäre im ersten Obergeschoss des ehemaligen Schulgebäudes. Zwei Technikräume, die vom früheren Augustin-Wibbelt-Gymnasium (heute Laurentianum) mit genutzt wurden, stünden leer. Zudem gebe es Fluchtwege. Beide Nutzungen unter einem Dach, so Gohl, seien „verträglich“ und nicht das Problem. Das liegt eher in der elektronischen Datenverarbeitung (EDV). Geprüft werde derzeit, ob eine schnelle Internetanbindung möglich ist. Gohl: „Wir sprechen zurzeit über Details.“