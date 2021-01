„Straße bleibt ein Flächenräuber“

Die überraschende Nachricht von Straßen NRW am Freitagnachmittag hallte das ganze Wochenende noch nach: Die bislang durchgängig dreispurig geplante Ortsumgehung B 64n soll jetzt nur noch zweispurig werden (die WN berichteten). Grund sind die jetzt vorliegenden Daten einer aktuellen Verkehrszählung. Dach rechnet Straßen NRW als planende Umgehungsstraßenbehörde, dass das Verkehrsaufkommen für den westlichen und östlichen Abschnitt der B 64 geringer ist als anfangs prognostiziert.

Für Bürgermeister Peter Horstmann kam die Nachricht genauso überraschend wie für die Fraktionen im Rat der Stadt Warendorf. „Ich kenne die tatsächlichen Verkehrszahlen noch nicht und werde das Gespräch mit Straßen NRW suchen“, sagte Horstmann auf WN-Anfrage. „Wir sprechen ja immer noch von einer Kraftfahrstraße. Die Planung hat sich nicht großartig verändert. Ich finde es aber eine spannende Entwicklung.“

Horstmann geht davon aus, dass die Corona-Pandemie zukünftig Auswirkungen auf den Straßenverkehr haben wird. Stichwort Mobilitätswende. Durch mehr Homeoffice würden auch weniger Autos auf der Straße sein, prognostiziert Horstmann. Und auch der erfolgte Lückenschluss der Autobahn 33 zwischen Bielefeld und Osnabrück habe Auswirkungen auf die Warendorfer B 64n. Horstmann: „Da gibt es noch viel Klärungs- und Gesprächsbedarf.“

Warendorfs Bürgermeister lehnte die Umgehungsstraße in ihrer bisherigen Planung (2+1 Spuren, planfrei) ab, verweigere aber nicht automatisch Kompromisse. Ein Kompromiss könnte am Ende auch eine kleinere Umgehungsstraßen-Lösung sein, hatte Horstmann im WN-Interview gesagt. Und meinte damit: nicht so überdimensioniert, weniger Brückenbauwerke, weniger Flächenverbrauch. Dazu gehöre aber auch, sich den Status quo der jetzigen Bundesstraße mit Blick auf ein Mobilitätskonzept (zum Beispiel Grüne Welle) noch einmal anzuschauen. Immer unter dem Aspekt: „Was können Kompromisse sein, um die Verkehrssituation im Ort zu entlasten?“

Mit dieser Aussage rannte Horstmann nicht nur bei den Straßenbaugegnern, sondern auch bei seinen Unterstützerparteien von SPD , Bündnis 90/Die Grünen, FWG sowie bei den Linken und der Partei „Die Partei“ offene Türen ein.

Bislang standen nur CDU und FDP kompromisslos hinter der B 64n-Planung. Im neu gewählten Rat der Stadt haben aber beide Fraktionen keine Mehrheit mehr. Was sagen die Christdemokraten zur Planänderung des Landesbetriebs?

CDU-Fraktionssprecher Frederic Büscher: „Straßen NRW setzt die Bundesgesetzgebung nach aktuellen Anforderungen um. Bedarfsgerechte Anpassungen sind nicht ungewöhnlich und notwendig für eine rechtliche Planung. Ziel muss weiterhin die zusätzliche Sicherheit bei steigendem Schwerlastverkehr sein. Wir halten eine Umgehungsstraße für Warendorf weiter für erforderlich.“

Überrascht habe Büscher die Nachricht jedoch auch – zumal das Statement von Straßen NRW nicht mit Zahlen hinterlegt wurde. „Wir warten jetzt erst einmal die angekündigten Daten der aktuellen Verkehrszählung ab.“

Bestätigt fühlt sich die FDP-Fraktion. „Die Straße ist sinnvoll und notwendig“, bezieht FDP-Fraktionschefin Dr. Beate Janinhoff Stellung zum nur noch überwiegend zweispurigen Ausbau. „Nun haben wir vom Landesbetrieb schriftlich, dass die Belastung der Anwohner auf Dauer nicht zumutbar ist, was die FDP immer gesagt hat. Wenn es jetzt heißt, zweispurig mit Bereichen für sicheres Überholen, entspricht das dem, was uns vom Bund immer gesagt wurde: Wir bauen nur Umgehungen, die nicht so unfallträchtig sind.“

Weniger Flächenverbrauch, der mit der reduzierten Breite einhergehe, sieht die FDP als „sehr positiv“. Die Fraktion werde nach dem Lockdown ein Gespräch mit den Planern suchen, um zu erörtern, ob die Freckenhorster Umgehung zwangsläufig mit zwei Kreisverkehren in der Nähe der Freckenhorster Straße angebunden werden muss. Aus Sicht der Liberalen und auch vieler Bürger stelle sich die Frage, ob eine Anbindung der beiden Umgehungen in Höhe der Waterstroate mehr Akzeptanz finden würde. Dass die langsamen Fahrzeuge nicht auf die Kraftfahrstraße fahren, sollte man auch mit Verkehrsschildern regeln können, so die FDP abschließend.

„Es ist gut zu sehen, dass die Planung der B 64n nicht in Stein gemeißelt ist und zeigt, dass wir etwas bewegen können“, kommentiert SPD-Fraktionssprecherin Andrea Kleene-Erke die Planänderung beim Straßenquerschnitt. Auf Basis der aktuellen Informationen ändert sich aber wenig. Die SPD übt weiter harsche Kritik an der Kraftfahrstraße mit überwiegend drei Fahrspuren, kreuzungsfreiem Ausbau, riesigen Brückenbauwerken, größeren Bereichen in Hochlage und immensem Flächenverbrauch, der aktuell nur geringfügig verkleinert werden soll. Die SPD unterstütze nur eine ortsnahe, „normale“ Umgehungsstraße und fordert mehr Investitionen für eine klimagerechte Mobilität statt eine überdimensionierte Kraftfahrstraße. Auch die aktualisierte Planung gehe an den Bedürfnissen der Menschen für eine klimagerechte Mobilität weiterhin absolut vorbei. Dies werde sich aus den Erfahrungen in den Corona-Zeiten noch verstärken. Kleene-Erke: „Die straßengebundenen Verkehre werden sich angesichts von Home Office und Industrie 4.0 zusätzlich verringern und nicht steigern.“

Für die Freie Wählergemeinschaft (FWG) bleibt die Umgehungsstraße immer noch ein „Flächenräuber“ und „planerisch überdimensioniert.“ Daran ändere auch die neue Planung nichts. FWG-Fraktionschef André Wenning: „Die meisten Kritikpunkte werden weiterhin ignoriert. Die B 64n ist und bleibt damit eine Fernstraße und keine Ortsumgehung. Das erste Zurückrudern der Planer zeigt aber ganz deutlich, dass wir mit unserer Haltung auf dem richtigen Weg sind.“

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen spricht sich seit 30 Jahren gegen eine Umgehungsstraße aus. Für Grünen-Sprecherin Jessica Wessels kam die Nachricht von Straßen NRW ebenfalls überraschen, wenngleich, wie sie sagt, inhaltlich mit wenig Aussage. „Wir bleiben unserer Haltung treu und warten jetzt erst einmal die Zahlen der Verkehrszählung ab, die uns seit einem Jahr von Straßen NRW versprochen worden sind.“ Und die Fraktionssprecherin hinterfragt die Planung: „Bringt die B 64n wirklich eine Entlastung für Warendorf? Oder ist sie nur eine Verbindung zwischen den Oberzentren Münster und Bielefeld?“ Deshalb fordern die Grünen: Mobilität ganzheitlich denken.“

Die Auswirkungen der Veränderungen in der Planung seien nur marginal, findet die Fraktion Die Linke/Die Partei und hält die B 64n weiter für nicht mehr zeitgemäß. Zudem fehlten der Fraktion die neuen Verkehrszahlen von Straßen NRW. Einen Rückbau würde es nie geben, so Fraktionssprecher Paulo da Silva, selbst, wenn sich die Zahlen und Prognosen wesentlich ändern. „Man mag sich gar nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn die Straße nach bisheriger Planung gebaut worden wäre: unnötige Naturzerstörung, Flächenversiegelung und Grundstücksenteignungen.“