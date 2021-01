Bohrtrupp stößt weiter auf Granit

Für die Bürgerinitiative Verkehrskonzept Warendorf (BVW) und die Gemeinschaft der Grundeigentümer Warendorf ist es ein „Unding“, dass in der Corona-Krise und zu dieser Jahreszeit Unternehmen für den Landesbetrieb Straßen NRW private Grundstücke betreten, um Bohrungen durchzuführen.

Der Kampf der Bürgerinitiative gegen die B 64n geht weiter. BVW-Sprecher Bernhard Kremann hat in ihrem Namen eine Rechtsanwältin eingeschaltet und kritisiert Straßen NRW in einem Schreiben: „Hiermit untersagen wir Ihnen erneut im Namen der bei uns in der Bürgerinitiative Verkehrskonzept Warendorf organisierten Grundeigentümer jegliches Betreten unserer privaten Grundstücke für Planungen und Bohrungsarbeiten.“

Kremann beruft sich in seinem Schreiben auf den rechtlichen Beistand: „Zurzeit sprechen zu viele Faktoren und Umstände gegen die Durchführung der Bohrungsarbeiten. Aus der Summe aller negativen Auswirkungen und Gefahren haben wir Grundeigentümer uns entschieden, unser Eigentum und unsere Existenz in den Vordergrund zu stellen und unter den gegebenen Umständen ein Betreten unserer Hofflächen sowie der Grundstücke nicht zuzulassen.“

Und der BVW-Sprecher nennt auch gleich Gründe. Erstens: „Die coronabedingten Infektionsschutzmaßnahmen stehen im Widerspruch zum Betreten der Hofflächen und Grundstücken.“ Ein Aufeinandertreffen der beauftragten Unternehmen mit den Bewohnern und Grundeigentümern sei unausweichlich. Zudem widerspreche das geplante Vorgehen der von der Bundes- und Landesregierung vorgegebenen Coronaschutzmaßnahmen (1-Haushalt-Regelung) – vorschriftsmäßig sei eine Umsetzung nicht machbar.

„Da die Gesundheit unserer Familien für uns an erster Stelle steht, fordern wir eine regelmäßige Corona-Untersuchung (im 2-Tages-Rhythmus) aller Personen, die Straßen NRW beziehungsweise deren beauftragter Unternehmen angehören und unsere Hofflächen oder Grundstücke betreten wollen. Nur nachweislich regelmäßig negativ getestete Personen dulden wir für die angekündigten Arbeiten.“

Da Straßen NRW in kurzen Zeitabständen unterschiedliche Hofstellen, Wiesen, Weiden und Äcker betreten und befahren will, werde billigend in Kauf genommen, heißt es weiter, dass in der aktuellen Zeit Infektionen und Krankheiten auch auf wertvollen Tierbestände übertragen werden können; als Beispiel nennt Kremann die afrikanische Schweinepest, die aktuell in Deutschland grassiere.

Eine Haltung auf den Wiesen oder in Offenställen sei auch zu dieser Jahreszeit und in unserer Region üblich. Aus diesem Grund sei eine vollumfängliche Desinfizierung der Fahrzeuge vor dem Befahren der Hofstellung unumgänglich und alternativlos.

Die Mitarbeiter von Straßen NRW hätten in jedem Fall einen Schutzanzug sowie FFP2-Masken zu tragen. Die Kosten für diese Maßnahmen seien vollumfänglich von Straßen NRW zu tragen; Kremann: „Wir helfen aber gerne bei der Bereitstellung und Beauftragung dieser Schutzvorkehrungen.“ Bei Nichteinhalten der Schutzmaßnahmen werde die Bürgerinitiative umgehend die Veterinärämter, die Gesundheitsämter auf kommunaler und Landesebene informieren.

Zweitens sei die Gefahr groß, dass Trinkwasser-Brunnen, Schächte und Dränagen durch Bohrungen beschädigt werden. Ob überhaupt ein Schaden entstanden ist, so Kremann, könne seitens der der Bohrfirma nicht eindeutig ermittelt werden. „Die Aufnahme des Ist-Zustandes bedarf einer vorherigen Begutachtung durch einen neutralen Gutachter mit anschließender schriftlicher Dokumentation. Zusätzlich ist eine Erkundung der Bohrstelle durch Aushebung nötig, um Brunnenanlagen, Dränagen, etc. sicher zu erkennen und um sicherzustellen, dass an der entsprechenden Stelle gefahrlos gebohrt werden kann.“

Drittens sei es aufgrund der nassen Jahreszeit und den Witterungsverhältnissen aus landwirtschaftlicher Sicht aktuell nicht möglich, die Flächen mit schweren Maschinen zu befahren, ohne dabei enormen Schaden anzurichten.

Dass Straßen NRW dennoch zu dieser Jahreszeit an den Bohrungen festhalte, so Kremann, zeuge von „fachlicher Unerfahrenheit oder Inkompetenz und lässt sich nicht mit unseren bodenschonenden landwirtschaftlichen Arbeiten vereinbaren.“

Die Bürgerinitiative sei aber gerne bereit, für die einzelnen Parzellen Sonderlösungen zu anderen Jahreszeiten zu bestimmen – denn nicht jede Fläche lasse sich auf gleiche Weise befahren.

Scharfe Kritik äußert die Bürgerinitiative an der Vorgehensweise der von Straßen NRW beauftragten Firma Mitte Januar bei der Familie Schürhörster in Vohren (die WN berichteten). Kremann in dem Schreiben an Straßen NRW: „Das Auftreten hat uns gezeigt, dass ihre Behörde aktuell nicht in der Lage ist, sich an die selbst auferlegten Regeln zu halten. Dieses auf ein Kommunikationsproblem beziehungsweise coronabedingte Schwierigkeiten zurückzuführen, halten wir für eine zu einfache und „billige“ Ausrede, um diese bewusste Provokation zu relativieren.“

Die Bürgerinitiative verlangt von den für die Bohrungen beauftragten Unternehmen, dass sie ihre einwöchige Ankündigung im Vorfeld eines jeden Bohrtermins mit genauer Uhrzeit versehen. „Denn wir als Grundeigentümer müssen Vorbereitungen und Vorsichtsmaßnahmen treffen, um zum Beispiel Wege vorzubereiten oder um Tore und Zäune zu öffnen beziehungsweise wieder zu schließen. Diese Arbeiten werden wir definitiv nicht durch für uns fremde Menschen (mit unklarem Gesundheitsstatus) durchführen lassen.“

Abschließend heißt es: „Wir sind sehr wohl an einer einvernehmlichen Lösung für alle Beteiligten interessiert. Wir dulden jedoch keine „Kommunikationsprobleme“ und Corona-bedingten Versäumnisse Ihrerseits. Solange unsere genannten Einwendungen und Vorgaben nicht lückenlos geklärt und gemeinsam diskutiert wurden, werden wir einer Betretung weiterhin nicht zustimmen.“