Per Post oder am Info-Point

Die Schulen in Warendorf haben unterschiedliche Methoden, damit die Schüler ihre Zeugnisse erhalten. Das Laurentianum, das Mariengymnasium und die Gesamtschule haben sich gemeinsam mit dem Schulträger dafür entschieden, die Zeugnisse per Post zu verschicken. Dabei gehen die Gymnasien dennoch etwas unterschiedlich vor. Das Mariengymnasium hat sich dagegen entschieden, die Originale zu verschicken, sondern gibt lediglich die Kopien auf den Postweg. „Die Originaldokumente erhalten die Schüler dann, wenn der Präsenzunterricht wieder beginnt“, berichtet Schulleiterin Uta Schmitz-Molkewehrum. Zusätzlich erhalten die Schüler kleine Infopakete und Stundenpläne, damit das zweite Halbjahr vernünftig starten kann. Prognosen für die kommenden Woche möchte die Schulleiterin jedoch nicht wagen. „Präsenzunterricht wäre natürlich wünschenswert, aber wir gehen erst mal von nichts aus. Die Entscheidungen kommen meistens sehr kurzfristig.“

Die Gesamtschule wird am Donnerstagmittag die Originalzeugnisse verschicken. „Wir hoffen dass die Dokumente Freitag oder spätestens Samstag bei den Schülern sind“, so Schulleiterin Gertrud Korf . Sie hofft vor allem auf die Zuverlässigkeit der Post.

Für den postalischen Weg hat sich auch die Bischöfliche Realschule entschieden. Per Post werden hier die Originale rausgehen. Im Vergleich zu den Vorjahren fielen die Noten nicht großartig besser oder schlechter aus, berichtet Schulleiterin Claudia Tennstedt. „Bis Weihnachten konnten wir normal unterrichten. Derzeit arbeiten wir im Homeschooling auf einem sehr gutem Level und können so eine objektive und sachgemäße Bewertung abgeben.“

Die Schüler arbeiten hier, wie auch in den anderen Schulen, nach einem normalen Stundenplan, um den Familien „Struktur und Stabilität zu geben“. Dennoch fehlt der Präsenzunterricht. „Vom Stoff her mache ich mir überhaupt keine Sorgen, aber das Soziale leidet. Gerade das Zwischenmenschliche macht unseren Beruf aus“, betont die Leiterin der Bischöflichen Realschule.

Grundschüler erhalten erst ab der dritten Klasse ein Zeugnis. Die Bodelschwinghschule hat sich dazu entschieden, diese gemeinsam mit dem neuen Materialpaket auszuhändigen. „Die Eltern holen die Materialpakete bei uns vor Ort ab, so haben wir die Möglichkeit, die Zeugnisse persönlich zu übergeben“, erklärt Dorothee Pinkhaus, Leiterin der Grundschule.

Mit dem Paket sollen die Schüler für die ersten beiden Wochen im Februar ausgestattet sein. Wie genau es weitergeht, weiß die Schulleiterin jedoch auch nicht – bis jetzt gab es von der Bezirksregierung noch keine weiteren Informationen.

Was alle Schulen jedoch gemein haben: Sie möchten es vermeiden, dass sich Schülermassen in den Schulen treffen, um die Zeugnisse abzuholen. Mit Schutzmaske und großem Abstand halten im Einbahnstraßen-System an der Schule. „Wir haben uns bewusst dagegen entschieden. Wie die Situation derzeit aussieht, wäre das einfach kontraindiziert“, betont die Schulleiterin des Mariengymnasiums.

Und wie sieht es an den Berufsschulen aus? Am Paul-Spiegel-Berufskolleg gibt es sowohl kaufmännische wie auch gewerblich-technische Ausbildungsberufe. Hinzu kommen noch Vollzeit-Bildungsgänge. Insgesamt 1000 Schüler müssen so Zugang zu ihren Zeugnissen erhalten. Oberstufenschüler werden die Zeugnisse per Post zugeschickt. Andere Berufsschüler können sich ihre Zeugnisse vor Ort abholen.

Schulleiter Udo Lakemper sieht aufgrund der Steuerung am Info-Point unter freiem Himmel kein Problem, in der Einhaltung der Corona-Abstandsregeln. „Die Schüler müssen ihren Personalausweis vorzeigen und erhalten das Zeugnis dann auf dem Außengelände.“ Sofern die Zeugnisse jedoch nicht direkt benötigt werden, behalten wir sie bis zu Beginn des Präsenzunterrichts in der Schule und händigen sie erst dann aus.“ Abholzeiten: Freitag, 29. Januar, bis 15 Uhr und in der kommenden Woche zu den normalen Öffnungszeiten.