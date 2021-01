Gedemütigt und diskriminiert, verfolgt und vertrieben, interniert und ermordet: Warendorfer Opfer des Nationalsozialismus. Wie in vielen Städten, finden sich auch in Warendorf Stolpersteine, die im Rahmen des gleichnamigen Kunst- und Erinnerungsprojekts von Gunter Demnig verlegt worden sind. Die Stolpersteine erinnern an Menschen, die in den Jahren 1933 bis 1945 in Warendorf gelebt haben und Opfer des Nationalsozialismus geworden sind. Die Inschriften auf den kleinen quadratischen Messingtafeln enthalten den Namen, die Lebensdaten und das Schicksal der entrechteten und verfolgten, geflüchteten und vertriebenen sowie verschleppten und ermordeten Opfer im Nationalsozialismus. Die Stolpersteine liegen in der Regel im Bürgersteig vor dem Haus, in dem die betreffenden Personen zuletzt freiwillig gewohnt haben.

Die Stolperstein-Initiativen erarbeiten die Personen- und Familiengeschichten der betroffenen Personen und knüpfen Kontakte zu Überlebenden und Nachkommen. Schulen und Kirchen, Vereine und Nachbarschaften, Einzelpersonen und Freundeskreise übernehmen die Patenschaften für die Steine; sie gedenken der Menschen aus der Vergangenheit ihrer Stadt und schaffen zugleich Erinnerungsorte in der Gegenwart ihrer Alltagswelt.

Die Kirchengemeinde hat die Patenschaft übernommen für den Stolperstein, Lange Kesselstraße 23, von Julius Anspacher: Jg. 1889, misshandelt von SA, Flucht 1938, Uruguay. Am Mittwoch (27. Januar) um 19 Uhr wird Matthias M. Ester M.A. (Arbeitskreis „Jüdisches Leben in Warendorf“ der Altstadtfreunde Warendorf / Stolperstein-Initiative Warendorf) in die Ausstellung einführen und Einzelschicksale erläutern. Damit wird eine Fotoausstellung der bisher 47 in Warendorf und den Ortsteilen verlegten Stolpersteine eröffnet. Die Einführung in die Ausstellung und die Bilder der Stolpersteine wird gestreamt: Der Stream kann über die Homepage aufgerufen werden (www.ek-warendorf.de) oder den folgenden Link aufrufen und dabei sein: https://webcast.sehradar.de/ek-warendorf/webcast/

Die Ausstellung in der Christuskirche ist vom 27. Januar bis zum 17. Februar täglich von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Wegen der Corona-Auflagen kann die Ausstellung immer nur von Einzelpersonen oder Hausständen besucht werden.