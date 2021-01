Nichts mehr vor der Linse

„Es sind nicht die Fixkosten, die mich an den Rand der Existenz treiben. Ich muss meinen Lebensunterhalt verdienen können“, macht sich Fotograf Andreas Poschmann Luft.

Seit mittlerweile 25 Jahren ist Poschmann selbstständig und fotografiert sowohl Privatpersonen wie auch Businesskunden. Ein weiteres wichtiges Standbein ist die Pressefotografie. Durch Corona sind für ihn nahezu alle Bereiche weggebrochen. „Aufträge von Privatkunden bleiben komplett aus“, sagt er.

Auch bei den Firmenkunden seien die Anfragen deutlich gesunken. „Pressetermine entfallen größtenteils und werden primär natürlich erst von festen Redakteuren übernommen“, beschreibt der Fotograf seine aktuelle Auftragslage. Gerade die Zurückhaltung der Businesskunden und der massive Einbruch in der Pressefotografie tun ihm weh. Die wirtschaftliche Lage der Unternehmen durch Corona sieht Poschmann dabei nicht als ausschlaggebend an. „Der Kostenfaktor ist oft nicht der Punkt. Vielmehr versuchen die meisten Firmen, externe Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren. Gruppenaufnahmen gestalten sich zusätzlich schwierig. Sind wir doch mal ehrlich: Wer möchte für seinen Onlineauftritt schon Bilder mit Masken?“, so Poschmann.

Für kleinere Gruppen bestehe zwar die Möglichkeit, die Einzelpersonen zu fotografieren und per Photoshop zu einer Gruppenaufnahme zusammenzufügen, doch der zusätzliche Aufwand wäre sehr hoch und müsste entsprechend in Rechnung gestellt werden.

Staatliche Hilfe? In seinen Augen Fehlanzeige. „Letztes Jahr wurden Freiberufler

und Künstler von der Politik noch gebauchpinselt, aber eine wirkliche Unterstützung bekommst du nicht. Das ist alles nur heiße Luft“, zeigt sich Poschmann frustriert. Sozialhilfe zu beantragen, kommt für den 55-Jährigen nicht in Frage. „Ich möchte weiterhin mein eigenes Geld verdienen und keine Rechenschaft ablegen müssen.“ Auch die Hilfsprogramme, die von der Politik ausgerufen wurden, sind für ihn reine Augenwischerei. „So wie die Soforthilfe gestrickt ist, muss alles zurückgezahlt werden. Zudem benötige ich keine Kredite für Neuanschaffungen – wovon soll ich die ohne Aufträge denn auch zurückzahlen? Die versprochene Neustarthilfe sollte im Januar beginnen.

Online ist jedoch nur zu erfahren, dass sich die Bereitstellung der Antragsmöglichkeit um einige Wochen verzögern werde“, sagt der Warendorfer und greift lieber zur Selbsthilfe. Auch wenn er eigentlich nicht mehr zurück in ein Angestelltenverhältnis wollte, hat er die Chance für eine Nebentätigkeit bekommen. Hierbei unterstützt der Fotograf eine caritative Einrichtung bei der Produktion von Videos. Diese sollen sowohl zu Schulungszwecken eingesetzt werden, wie auch eine Hilfe für Menschen mit Einschränkungen oder anderer Herkunft sein.

Seine Hoffnung legt Poschmann in die warmen Monaten. „Schlimmer kann es für mich eigentlich nicht mehr werden. Ich denke ab Frühjahr wird es besser, wie im vergangenen Jahr.“ Grundvoraussetzung ist für ihn jedoch eine hohe Impfbereitschaft. „Bis zum Sommer werden sicherlich viele geimpft sein und so erreichen wir dann hoffentlich wieder einen gewissen Grad an Normalität. Bis dahin müssen wir uns allerdings gedulden“, zeigt sich der Fotograf zumindest leicht optimistisch.