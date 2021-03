Ab sofort können E-Fahrzeuge an zwei Standorten in der Warendorfer Altstadt Strom tanken. Dazu haben die Stadtwerke Warendorf in Zusammenarbeit mit der Stadt Warendorf die ersten beiden E-Ladesäulen mit jeweils zwei Anschlussmöglichkeiten im Bereich des Sophiensaals und auf dem Parkplatz Molkenstraße installiert. „Ich freue mich, dass wir in Warendorf zukunftsweisende Wege gehen und einen weiteren Beitrag für eine CO2-freie Zukunft leisten“, erklärt Bürgermeister Peter Horstmann .

Zwei E-Ladesäulen im Hauptstandort der Stadtwerke

Die Stadtwerke Warendorf haben bereits seit 2018 zwei E-Ladestationen am Hauptstandort Hellegraben in Betrieb. „Mit den ersten beiden Ladepunkten haben wir bereits den Grundstein für E-Mobilität in Warendorf gelegt“, sagt Urs Reitis, Geschäftsführer der Stadtwerke. „So können wir jetzt auch im Stadtgebiet 100 Prozent Ökostrom für Elektrofahrzeuge anbieten und die CO2-freie Mobilität in der Stadt fördern.“ Die Aktivierung des Ladevorgangs erfolgt über einen RFID-Chip. Diesen können E-Mobilisten über die New Motion-App mit ihren mobilen Endgeräten bestellen oder bei den Stadtwerken Warendorf anfordern. Die Ladesäulen stehen grundsätzlich 24 Stunden zur Verfügung. Um möglichst vielen Personen eine Lademöglichkeit zur Verfügung zu stellen, ist in der Zeit von 8 bis 18 Uhr die Nutzung auf vier Stunden begrenzt. Als Nachweis ist die Parkscheibe auszulegen. Danach dürfen die E-Autos nur während des Ladevorgangs auch länger „auftanken“. Dadurch soll sichergestellt werden, dass Inhaber eines E-Fahrzeuges, die in der Innen- oder Altstadt wohnen und über keine Lademöglichkeiten zu Hause verfügen, ihr E-Auto über Nacht voll beladen können. Die Kosten liegen bei 0,35 Euro pro Kilowattstunde. Die maximale Ladeleistung liegt bei 22 Kilowatt.

Neben zwei E-Ladesäulen in der City sind noch drei weitere Standorte in Planung

Im Laufe des Jahres sind an drei weiteren Standorten im öffentlichen Bereich Ladesäulen geplant, darunter im Bereich des Stiftsmarkts in Freckenhorst sowie in Warendorf im Gebiet am Ostwall sowie Zwischen den Emsbrücken. Die genauen Standorte werden noch abgestimmt. Mehr Infos gibt der Bereich Energiedienstleistungen der Stadtwerke Warendorf unter 0 25 81/63 60 34 62 oder der Kundenservice. Infos auch online unter: