Ein unbekannter Schatz

Der Namenstag der heiligen Thiatildis am 30. Januar wurde in Freckenhorst in allen Jahrhunderten durch kirchliche Feiern herausgehoben. Thiatildis, die Nichte von Everword und Geva, den Gründern des Klosters Freckenhorst um 851, war dessen erste Äbtissin. Schon zur Zeit ihres Todes wurde sie wegen ihrer Mildtätigkeit, Frömmigkeit und Gelehrsamkeit hoch verehrt. Heilig gesprochen wurde sie allerdings erst 1669 im Auftrag des Papstes durch Fürstbischof Christoph Bernard von Galen. Aus jenem Jahr datiert auch der vom Fürstbischof gestiftete Silberschrein in der Kirche, in den man ihre Gebeine bettete.

Die Thiatildis-Ikone:ein bislang unbekanntes Porträt aus dem Depot der Stiftskammer . Foto: Foto: Andreas Engbert

Mildtätigkeit war später Anlass im Stift, den Gästen der kirchlichen Feiern am Thiatildistag ein Essen zu servieren. Dies wiederum führte dazu, dass seit 1984 der Heimatverein am 30. Januar zu einem deftigen Thiatildisessen mit Grünkohl und Mettwurst einlädt und dabei all diejenigen Bürger ehrt, die sich um den Ort verdient gemacht haben.

Porträt aus dem Depot der Stiftskammer

Erstmals muss in diesem Jahr wegen der Coronapandemie diese beliebte Zusammenkunft in Freckenhorst ausfallen. So mag es angebracht sein, ein unbekanntes Porträt aus dem Depot der Stiftskammer vorzustellen, das die heilige Thiatildis zeigt und die Erinnerung an sie wachhält. Das auf Holz gemalte hochformatige Bildnis von 16 mal 25 Zentimetern setzt nach Art mittelalterlicher Tafelgemälde die in Blau und Rot gekleidete und leicht geschwungene Frauenfigur vor einen goldenen Hintergrund. Sie hält das Freckenhorster Kreuz in ihrer rechten Hand, während die linke Hand auf einer Pergamentrolle die Zeichnung des Westwerks der Stiftskirche hält. Thiatildis steht auf einer grünen Weide im unteren Bildteil. Auf der Trennungslinie zwischen der Weide und dem die Herrlichkeit des Himmels symbolisierenden Gold sind links in zarter Farbigkeit die Silhouette der fünftürmigen Stiftskirche und das Schloss zu sehen sowie rechts einige kleinere Häuser als Hinweise auf den Ort Freckenhorst.

Mittelalterliche Farbsymbolik

Das Bild nimmt die mittelalterliche Farbsymbolik auf, in der Rot für die Liebe und Blau für die Treue steht, Grün die Farbe der Hoffnung ist und das Gold auf das Heilige und den Himmel verweist. So spiegeln sich in dem kleinen Kunstwerk die Gründungsgeschichte von Kloster und Kirche ebenso wie die vorbildhaften Eigenschaften der ersten Äbtissin, nicht zuletzt aber in dem wunderbar glänzenden Gold die überzeitliche Verheißung des christlichen Glaubens.

Die Tafel ist auf dem Holz der Rückseite auf 1958 datiert und signiert mit dem Namen J. Freiin von Fürstenberg. Es war dies Maria Gabriele (Jella) von Fürstenberg, eine Porträtmalerin aus dem schlesischen Zweig der Fürstenbergs, die als Cousine der Großmutter von Nikolaus Graf Westerholt einen engen Bezug zu Freckenhorst entwickelte.

Aus dem Besitz von Dechant Strübbe gelangte es über Dechant em. Schüller gelangte der kleine Schatz in die Obhut der Gemeinde.