Corona reißt Loch ins Stadtsäckel

Der Einzelhandel befindet sich seit Dezember im Lockdown, viele Dienstleister bereits seit November, und die Corona-Hilfen lassen auf sich warten. Eine Pleite-Welle droht – und letztlich auch Steuerausfälle für die Kommunen.

Ob Gewerbesteuereinnahmen, Einkommensteueranteile oder die Erlöse aus Kulturveranstaltungen – die Corona-Pandemie und ihre Folgen haben Auswirkungen auf den städtischen Haushalt. Die Stadt Warendorf hat künftig weniger Geld in der Kasse. Erhebliche zusätzliche Ausgaben und gleichzeitig deutlich zurückgehende Einnahmen sind zu erwarten.

Ein Problem, mit dem nicht nur die Stadt Warendorf zu kämpfen hat. In NRW gibt es deshalb ein Gesetz, dass es erlaubt, durch die Corona-Pandemie entstandene Belastungen separat im Haushalt auszuweisen, damit die Haushalte genehmigungsfähig bleiben und sie über einen längeren Zeitraum abzuschreiben sind.

Stadtkämmerer und Erster Beigeordneter Dr. Martin Thormann spricht von einer „Bilanzierungshilfe“ des Landes. Er möchte der Einbringung des Haushalts für das Jahr 2021 am 18. Februar nicht vorweggreifen und bittet um Verständnis, zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Zahlen zu nennen.

Das Land schreibt vor, so Thormann, die Einnahmeausfälle in Verbindung mit der Corona-Pandemie im Haushalt isoliert zu betrachten und mit dem eigentlichen Ansatz der Verwaltung bei der Aufstellung des Haushaltes zu vergleichen. „Die Differenz verbuchen wir als fiktiven Betrag. Geld fließt da aber nicht“, sagt Thormann. Diese Bilanzierungshilfe lasse viele Haushalte, salopp gesagt, unter dem Strich freundlicher aussehen. Normalerweise besteht bei einem derart defizitären Haushalt die Gefahr, dass dieser von der Kommunalaufsicht abgelehnt wird. Da sei in Corona-Zeiten ein wenig mehr Spielraum vorhanden. Damit das Ganze keinen falschen Zungenschlag bekommt: Nein, der Haushalt der Stadt Warendorf ist nicht in Gefahr.

Fakt ist jedoch, dass die Stadt für dieses und die Folgejahre weniger Steuereinnahmen erwartet. „Gewerbe und Einkommensteuer werden nicht mehr so sprudeln wie in den vergangenen Jahren“, sagt Thormann. Wie tief es letztlich in den Folgejahren nach unten gehen wird, sei noch nicht mit Sicherheit abzusehen. In der Ratssitzung werde der Stadtkämmerer erste Zahlen präsentieren. Vor allem der Einbruch bei der Einkommensteuer und der Gewerbesteuer machten das Gros aus, so Thormann.

Zuweisungen, Steuern und Gebühren sind die wichtigsten Einnahmequellen der Kommune. Ausgewirkt haben sich die Folgen des Lockdowns und der aktuellen Hygieneregelungen auch auf die Einnahmen der Kitagebühren, Kulturangebote und Parkgebühren. Zudem seien die notwendigen Reinigungs- und Schutzmaßnahmen durch Corona gestiegen, so Thormann.

Bislang sei Warendorf aber gut durch die Krise gekommen. Wird der Einbruch bei den Steuereinnahmen Auswirkungen auf das Investitionspaket der Stadt haben? Mit Sicherheit werden bei den jetzt anstehenden Haushaltsberatungen Investitionen erneut auf den Prüfstand kommen. Eine politische Entscheidung, ob notwendige Instandhaltungsarbeiten oder neue Investitionen noch einmal verschoben werden können.