Warendorfer Lars Tönsfeuerborn scheitert im Dschungelshow-Finale

Reality-Star Filip Pavlovic gewinnt die RTL -Sendung " Ich bin ein Star - Die Dschungelshow " und sichert sich so 50.000 Euro Preisgeld und das " Goldene Ticket ".

gewinnt die -Sendung " " und sichert sich so 50.000 Euro Preisgeld und das " ". Der Gewinner, der in Köln aufgezeichneten Sendung, darf am Dschungelcamp 2022 in Australien teilnehmen. Dort werden auch Lucas Cordalis und Harald Glöckler mitmachen, wie RTL am Freitagabend bekanntgab.

aufgezeichneten Sendung, darf am teilnehmen. Dort werden auch mitmachen, wie RTL am Freitagabend bekanntgab. Lars Tönsfeuerborn aus Warendorf scheiterte knapp im Finale der Dschungelshow. Enttäuscht war der "Prince Charming"-Gewinner von 2019 trotzdem nicht.

"Ich möchte durch Australien reisen", sagte Lars Tönsfeuerborn und fügte hinzu: "Und mich der Herausforderung Dschungelcamp stellen." Um sich diesen Traum zu erfüllen, hätte er am Freitagabend das Finale der "Dschungelshow" gewinnen müssen. Zwei Wochen lang ging die RTL-Sendung, die coronabedingt als Ersatz stattfand und als Qualifikation für das Original-Dschungelcamp galt.

Für Lars Tönsfeuerborn aus Warendorf war der Traum zum Greifen nah. Über die vollen zwei Wochen kämpfte sich der "Prince Charming"-Gewinner von 2019 bis ins Finale, der in Köln aufgezeichneten "Ich bin ein Star - Die Dschungelshow", vor.

Dschungelprüfung gut gemeistert

Gemeinsam mit den drei weiteren Finalisten Mike Heiter, Djamila Rowe und Filip Pavlovic stellte sich Tönsfeuerborn am Freitagabend nun einer weiteren Dschungelprüfung. Innerhalb von sieben Minuten musste jeder der Kandidaten durch Wasserbecken schwimmen und in Boxen mit Schlangen, Echsen und weiteren wilden Tieren tauchen. Dort mussten dann die bekannten Sterne mit dem Mund von Schrauben gedreht werden. Eine schwierige Herausforderung - die Tönsfeuerborn aber mit vollem Einsatz meisterte. Den blutenden Mund konnte er verkraften, für ihn zählte die volle Sternen-Ausbeute. Und der 30-jährige Warendorfer absolvierte die Aufgabe sogar in der zweitschnellsten Zeit.

Lars Tönsfeuerborn (l.) im Gespräch mit Dr. Bob. Foto: TVNOW

Doch am Ende der Sendung zählte bei "Ich bin ein Star" nicht die Leistung, sondern die Gunst der Zuschauer. Trotz Appell, er würde für mehr Toleranz und Akzeptanz kämpfen, riefen nicht genug Menschen für den homosexuellen Tönsfeuerborn an. Er schied aus. In der finalen Ess-Prüfung durften dann nur noch Djamila Rowe und Filip Pavlovic antreten. Der Sieg, das "Goldene Ticket" und 50.000 Euro Preisgeld gingen am Ende an den Reality-TV-Star Pavlovic.

Der Warendorfer Lars Tönsfeuerborn schien am Ende der RTL-Show aber nicht allzu enttäuscht über den entgangenen Sieg. "Ich bin nicht traurig, sondern einfach nur stolz, dass ich dabei sein durfte", sagte der 30-Jährige, der sich auch nochmal für die viele Unterstützung der Anrufer bedankte. Nach zwei anstrengenden Wochen im Fokus von Trash-TV-Deutschland war Tönsfeuerborn auch froh wieder nach Hause zu können. Ob dort jemand auf ihn wartet, verriet er allerdings während der Show nicht. Zuletzt hieß es, er sei Single. Doch auf Nachfragen der RTL-Moderatoren Sonja Zietlow und Daniel Hartwich gab sich der Warendorfer bedeckt. "Ein Gentleman schweigt und genießt", grinste er in die Kamera.

Fans dürfen gespannt bleiben

Es wird wohl nicht das letzte Mal gewesen sein, dass Tönsfeuerborn die große TV-Bühne betreten hat. "Es wird sicherlich noch etwas anderes kommen", kündigte der Warendorfer an. Die Fans dürfen also gespannt bleiben.