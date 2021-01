Erste Bewährungsprobe fürs Wehr

Warendorf -

An der neuen Wehrklappe am Haus der offenen Tür (HoT) in Warendorf gab es am Freitagabend ein Problem. Die Ems drohte deshalb in der Nacht zu Samstag über die Ufer zu treten und den Lohwall zu überschwemmen. Vorsichtshalber ließt die Stadt Fahrzeuge, deren Besitzer nicht mehr rechtzeitig gewarnt werden konnten, abschleppen. Mitarbeiter einer Spezialfirma waren am Samstagmorgen vor Ort.