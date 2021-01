„Und dann gibt es immer noch einen verquerten Kopf in unserer Gemeinde, der immer noch anonyme Briefe schreibt“, nahm Pfarrdechant Manfred Krampe in seiner Predigt am Wochenende kein Blatt vor den Mund. Beim Festhochamt zum Thiatildisfest, das am Samstagabend in coronabedingt schlichter Form in der Stiftskirche gefeiert wurde, machte er die Gläubigen darauf aufmerksam, dass das Thema der anonymen Briefe, das die Gemeinde seit etlichen Jahren belastet, noch immer nicht vom Tisch ist.

Sichtlich aufgebracht betonte er, dass die Geistlichen nicht „Leibeigene der Gemeinde“ seien: „Wir leisten den Dienst, weil wir uns berufen fühlen!“ Die Geistlichen seien nicht nur für einen Ortsteil zuständig, „sondern für die ganze Kirche, für alle Menschen, die auch im Dienste der Kirche Schutz und Hilfe suchen.“ Den „verquerten Kopf“, als Verfasser der anonymen Briefe, rief Krampe auf, das Evangelium zu lesen und sich die Botschaft Christi vorzunehmen „und dann wirklich mit dieser Unreinheit seines Herzens aufhören!“ Die Briefe seien anonym, feige und unfair: „Wenn er sich wirklich auf das Evangelium hin orientiert, dann wird er spüren, dass Jesus die Vollmacht hat, ihn zu verwandeln!“

In Bezug auf die heilige Thiatildis betonte der Pfarrer, dass sich die Gemeinde mit der Feier der Ortsheiligen der Wirkkraft Gottes, die Barmherzigkeit und Gerechtigkeit bedeute, öffne: „Wenn wir die heilige Thiatildis feiern, dann sind wir auf dieser Spur: in Jesus Christus jemanden zu finden, der das Unreine beseitigen kann, weil er Vollmacht hat, weil er in unser Herz hineinkommt und weil wir ihm unser Herz auch ausschütten dürfen.“ Die heilige Thiatildis sei ein Vorbild im Vertrauen auf das Evangelium.

Der silberne Thiatildisschrein wurde zu Beginn des Festgottesdienstes, der live ins Internet übertragen wurde, durch Dirk Luhmeyer aus dem Vorstand des Heimatvereins und seinem Sohn Christoph durch die Kirche in den Altarraum getragen.

Das traditionelle Thiatildisessen des Heimatvereins musste in diesem Jahr selbstverständlich ausfallen. Der bei diesem Termin normalerweise stattfindende Verkaufsstart des Krüßing-Ansteckers wurde daher in den Gottesdienst verlegt. „Es gibt wesentliche Dinge, die wir beibehalten wollen und auch können“, erläuterte die stellvertretende Bürgermeisterin Doris Kaiser, die auch im Arbeitskreis Krüßing mitarbeitet. Der Anstecker zeigt in diesem Jahr das „Weiße Kreuz“, dessen Original in der Stiftskirche steht und dessen Replik an der Warendorfer Straße steht. „Es erinnert uns daran, dass dort in der Nähe ein Krankenhaus gestanden hat“, zog Doris Kaiser den Bezug zur aktuellen Corona-Pandemie.

Pfarrdechant Manfred Krampe erhielt das erste Exemplar des Ansteckers und ergänzte, dass das „Weiße Kreuz“ sich nach oben zum Himmel öffne und ein Symbol der Hoffnung sei.

Die ersten Sticker wurden nach der Messe kontaktlos in der Kirche verkauft. Sie sind weiterhin erhältlich in der Stiftsapotheke, bei der Sparkasse, bei der Fleischerei Minke und im Pfarrbüro. Dort sind auch die Anstecker der vergangenen Jahre erhältlich.