Viele Jahrzehnte hat sie den Schulalltag am Gymnasium Laurentianum mitgestaltet. Marlis Ermer hat sich immer für die Belange der Schule eingesetzt und das mit Blick auf Schüler und Kollegium. Der Beruf war ihre Berufung. Nach fast 23 Jahren ist die engagierte Pädagogin jetzt in den Ruhestand verabschiedet worden. Kollegium, Schüler, Schulrat und die Stadt als Träger verabschiedeten sich von der Schulleiterin – allerdings in Coronazeiten im kleinen Kreis, mit Abstand und digital. Das Geschehen wurde als Livestream übertragen, so dass die Schulgemeinde und Weggefährten zumindest virtuell die Möglichkeit hatten, die Verabschiedung zu verfolgen.

Eine Reihe kurzer Ansprachen eröffnete Malte Prigge als stellvertretender Schulleiter, bevor Bürgermeister Peter Horstmann die Möglichkeit nutzte, „seiner“ Schulleiterin Worte des Dankes mit auf den Weg in Pensionszeit zu geben. So sei Marlis Ermer immer bereit gewesen, Verantwortung auch in schwieriger Zeit zu übernehmen, ob bei der Einführung des Ganztags oder bei der Zusammenführung mit dem Augustin-Wibbelt-Gymnasiums.

Das Gymnasium Laurentianum habe sich unter ihrer Leitung als innovatives Aushängeschild für die Stadt Warendorf weiterentwickelt.

Für das Lehrerkollegium fand Matthias Holtkötter anerkennende Worte des Dankes, denen sich Jona Horstmann für die Schülerschaft anschloss. Den Dank der Warendorfer Schulen überbrachte Uta Schmitz-Molkewehrum als Schulleiterin des Mariengymnasiums und bisherige Kollegin der angehenden Pensionärin.

Danach trat Hermann Voss für die Bezirksregierung Münster ans Pult und berichtete über Ermers berufliche Stationen und über seinen regelmäßigen und intensiven Austausch mit der Schulleiterin. Anschließend überreichte er ihr die Pensionsurkunde.

Schließlich ergriff die angehende Pensionärin selbst das Wort und schilderte ihre persönlichen Beweggründe für die lang zurückliegende Berufswahl. Kinder nach deren ganz individuellen Fähigkeiten zu fördern und ihnen Bildungschancen zu eröffnen, sei für sie schon früh von besonderer Bedeutung gewesen. Auch der Aufbau partnerschaftlicher Beziehungen zum Lyzeum Juliusz Słowacki in Warendorfs Partnerstadt Oleśnica (Polen) war Marlis Ermer eine echte Herzensangelegenheit. Den letzten Dank richtete sie an ihren Mann Ulrich. Die beiden planen öfter zu verreisen und freuen sich auf ausgedehnte Spaziergänge mit ihren Hunden.