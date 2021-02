An der Wehrklappe am Jugendzentrum (HoT) scheint es weiter ein aktuelles Steuerungsproblem zu geben. Am Donnerstag waren wieder Techniker vor Ort. Die Stadt warnt derzeit weiter vor einer Überschwemmung des Lohwalls und hat diesen erneut für Fahrzeuge geschlossen. Über Nacht war der Wasserpegel der Ems auf 2,70 Metern gestiegen. Deshalb ist das Parken auf der Linnenwiese („Unterer Lohwall“) bis auf Weiteres nicht möglich. Die Halter der dort noch stehenden Fahrzeuge werden dringend gebeten, ihre Fahrzeuge wegzufahren.