Es war ein klarer Sieg: mit 76,1 Prozent der Wählerstimmen hatte sich der damals 33-jährige Peter Horstmann in der Stichwahl zum Bürgermeister durchgesetzt. Pragmatisch und mutig will er seine Aufgaben angehen – und dabei authentisch bleiben. Dabei war er vom ersten Tag an gefordert, nicht nur wegen der Coronakrise. Nach 100 Tagen im Amt (8.