Computerspiele erfahren einen Boom

Daniel Lieske lebt einen Traum vieler Jugendlicher: Als Illustrator und Grafikdesigner arbeitet er unter anderem an Computerspielen. „Diese Branche erfährt gerade einen Boom“, verrät der Warendorfer und gehört damit zu einem der wenigen in künstlerischen Berufen, die durch Corona nicht beeinträchtigt sind.

Lieske arbeitet als Freiberufler und ist damit abhängig von der aktuellen Auftragslage. „Ich arbeite eigentlich selten an Dingen, die durch Corona beeinträchtigt sind“, gesteht der Grafikdesigner. Er führt kein Ladenlokal, hat keine Ausstellungen und hat selten Signierstunden oder Veranstaltungen, auf denen er zeichnet. Sein Büro hat er seit langem im Eigenheim am Schweinemarkt: Homeoffice ist somit kein Fremdwort für den Künstler.

„ Meine Arbeitsbedingungen haben sich somit auch nicht geändert. Meine Arbeitsbedingungen haben sich somit auch nicht geändert. “ Daniel Lieske

„Meine Arbeitsbedingungen haben sich somit auch nicht geändert“, sagt er und muss lachen. „Das stimmt nicht ganz. Dadurch, dass meine Kinder Homeschooling haben, startet mein Tag nicht um sieben Uhr, sondern erst um acht“.

Derzeit sieht es gut aus für den 44-Jährigen, denn er hat gleich mehrere Projekte, an denen er arbeiten kann. Zum ersten Mal darf er Illustrationen zu einem Kinderbuch beisteuern. Zusätzlich erhielt er von einem Pharmakonzern einen Auftrag, den er vermutlich ohne die Pandemie nicht erhalten hätte: Eine Präsenzveranstaltung des Unternehmens konnte aufgrund der derzeitigen Lage nicht stattfinden. Stattdessen soll Lieske für eine Präsentation Bilder der Produkte beisteuern.

Sein ganz eigenes Baby ist seine Fantasy-Graphik-Novel mit dem Titel „Wormworld Saga“, die im letzten Jahr zehnjähriges Jubiläum feierte. „Eigentlich wollten wir auf der Comicmesse in Dortmund mehrere Aktionen starten. Die wurde natürlich aufgrund der Pandemie gestrichen“, zeigt sich der Künstler traurig. Das Besondere der Graphik Novel: Sie ist kostenfrei im Internet zu lesen.

„ Durch die Virtualisierung des gesamten Unterrichts werden auch die Stunden anders organisiert. Durch die Virtualisierung des gesamten Unterrichts werden auch die Stunden anders organisiert. “ Daniel Lieske

Mittlerweile hat Lieskes Werk eine große Fanbase, die sich eigenständig um die Übersetzung in die unterschiedlichen Sprachen kümmert. Insgesamt kann die Wormworld Saga dadurch in 28 Sprachen gelesen werden. Auch Schulen nutzen Lieskes Werk im Unterricht, auch über die deutschen Grenzen hinaus.

Durch die Corona-Pandemie lernte der Warendorfer so eine ganz andere Art an „Lesereise“ kennen, denn Schulen aus Kanada und Amerika fragten bei ihm für ein Zoom-Meeting an. „Durch die Virtualisierung des gesamten Unterrichts werden auch die Stunden anders organisiert. Für mich wäre es unmöglich, Schulen in Amerika zu besuchen. Die jetzige Entwicklung ist für mich also sehr interessant“, beschreibt Lieske seine derzeitige Situation.

Für ihn steht fest, dass die Akzeptanz für einen Besuch via Zoom durch das Homeschooling gestiegen ist. „Vorher hätten die Schüler da kaum Interesse dran gehabt“, denkt der Schöpfer der Wormworld Saga.

Insgesamt schätzt Daniel Lieske somit, dass er durch die Pandemie keine finanziellen Einbußen haben wird. „Es gab keine direkten Rücknahmen von Aufträgen. Ob mir Aufträge entgangen sind, kann ich natürlich nicht messen“, berichtet der Warendorf, betont jedoch auch, dass sich die Situation jederzeit ändern könne. „Die Aufträge können natürlich weniger werden, wenn sich die allgemeine wirtschaftliche Lage weiter verschlechtert.“