Auch in diesem Jahr stehen im Altstandfonds Gelder in Höhe von 10 000 Euro zur Verfügung, aus denen Projektideen in der historischen Altstadt finanziert werden können. Das Quartiersbüro Altstadt Warendorf und die Stadtverwaltung freuen sich auf gute Ideen aus der Bürgerschaft. Der Altstadtfonds Warendorf hält auch in diesem Jahr wieder Fördergelder bereit. Zur Unterstützung des bürgerschaftlichen Engagements in der Warendorfer Altstadt stehen insgesamt

10 000 Euro Fördermittel zur Verfügung. Das Geld wird im Rahmen der Altstadterneuerung durch den Bund, das Land und die Stadt Warendorf bereitgestellt. Die Förderung ist Teil des integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK). Ziel ist es, die Warendorfer Altstadt als attraktiven Wohn-, Lebens- und Arbeitsstandort zu stärken. Eine Förderung können sowohl Anwohner, Nachbarschaften oder Gruppen, Initiativen, Vereine und Einrichtungen, aber auch Privatpersonen beantragen, die in der Altstadt arbeiten oder ihre Freizeit verbringen.

Projekte werden vollständig finanziert

Die Projekte werden vollständig finanziert, ein Eigenanteil ist nicht erforderlich. Genehmigte Vorhaben müssen zunächst vorfinanziert werden. Die entstehenden Kosten werden nach Beendigung der Maßnahme erstattet. Über die Förderung von Projekten entscheidet eine Jury, die aus 13 ehrenamtlichen Mitgliedern besteht. Die Jury des Altstadtfonds tagt in diesem Jahr Ende April. Antragsideen können bis zum 31. März beim Quartiersbüro Altstadt Warendorf eingereicht werden. 2020 wurden als Projekte der Bürgerstiftung der Bau von Hochbeeten an der Stadtbücherei und einer Kräuterspirale am Emskolk gefördert.

Förderung der Freifunk-Initiative auf Antrag des VfJ Verein für Freizeitservice und Jugendarbeit e.V., (v.l.) Pascale Kaell, Oliver Prinz und Sebastian Höber. Foto: Stadt Warendorf

Die Altstadtfreunde Warendorf konnten eine mobile Beleuchtungsanlage anschaffen, die für andere Vereine und Institutionen in der Warendorfer Altstadt ausgeliehen werden kann. Insgesamt sind vier Projekte durch die Jury bewilligt worden. Infos bietet das Quartiersbüro Altstadt Warendorf 0 25 81/ 949 97 98 oder per E-Mail: quartiersbuero@altstadtwarendorf.de).