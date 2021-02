Tief Tristan hat Warendorf in der Nacht von Samstag auf Sonntag in eine riesige, weiße Fußgängerzone verwandelt, in der sogar sturmerprobte Fahrradfahrer resignierten. Auf zwei oder vier Rädern ging am Sonntag (fast) nichts. Auch der Zugverkehr auf der Bahnstrecke Münster-Bielefeld kam zum Erliegen. Die Mitarbeiter der örtlichen Pflegedienste waren vielfach gezwungen durch bis zu 25 Zentimeter hohen Schnee zu stapfen, um ihre Patienten zu erreichen.

Was rollte waren vor allem Räumfahrzeuge, Traktoren und einige Lkw privater Unternehmen, die die Mitarbeiter des Städtischen Bauhofes dabei unterstützten, die Schneemassen von den Hauptverkehrsadern in Richtung Lohwall abzufahren. Nicht auszuschließen, dass Anlieger kleiner Nebenstraßen und Sackgassen auch am Montag zu Fuß zur Arbeit gehen müssen, weil Schneemassen die Wege versperren.

Wer am Sonntag nicht arbeiten musste, blieb, sehr zur Freude von Polizei und Feuerwehr , die ein Verkehrschaos befürchtet hatten, daheim oder ließ sich in arktistauglicher Montur bei einem Spaziergang den schneidend kalten Ostwind um die Nase wehen. So wie Rebecca Müller und Denis Fuscher, die einen kleinen Schneefan auf dem Schlitten durch die Stadt zogen, oder „Floh“ und „Benni“, zwei Terrier, die mit Herrchen und Frauchen unterwegs waren und staunend beobachteten, wie Anwohner Bürgersteige und Hauseingänge mit Schneeschiebern und Besen vom Schnee zu befreien versuchten. Einer, der tapfer ein ordentliches Stück Bürgersteig freischob, war Lako Vignjic. So müsse der Winter in Russland sein, vermutete der gebürtige Kroate.

Richtig klasse fanden den plötzlichen Wintereinbruch vor allem die Kinder, die nach monatelangem Homeschooling endlich eine Abwechslung hatten, Schlitten fahren und Schneemänner bauen konnten.