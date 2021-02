„Die Jungs wollen nach Tokio“

Damit dieser Traum in Erfüllung geht, hat sich die Nationalmannschaft bereits am 3. Januar in eine Blase begeben und sich von der Außenwelt abgeschottet.

„Warendorf ist in den letzten Wochen zu meiner zweiten Heimat geworden“, schmunzelt Hagen Stamm und lobt die hervorragenden Trainingsbedingungen in der Bundeswehrsportschule. So sei man nicht nur Alleinnutzer der Schwimmhalle, sondern könne auch auf die übrigen Sportstätten zugreifen: „Es war eine gute Entscheidung nach Warendorf zu kommen.“

Kopfzerbrechen bereitet dem Bundestrainer hingegen die aus sportlicher Sicht alles anderes als optimale Vorbereitung. Erst habe man die Teilnahme an einem Vorbereitungsturnier in Montenegro aus Angst vor Corona abgesagt und auf fünf Spieler verletzungs- und berufsbedingt verzichten müssen, dann sei der brasilianischen Nationalmannschaft unlängst die Einreise verwehrt worden: „Die Brasilianer waren schon am Flughafen und wollten sich mit uns in eine Blase begeben.“ Wenngleich man Verständnis für die Auflagen der Bundesregierung habe und die Gesundheit aller Beteiligten an erster Stelle stehe, sei die Vorbereitung auf das Qualifikationsturnier gestört worden.

Als Sparringspartner sprang kurzfristig der deutsche Meister Waspo 98 Hannover ein, gegen den man in den letzten Wochen wiederholt gespielt hat: „Die Brasilianer wären schon ein anderes Kaliber gewesen.“ Ohnehin werde die Olympia-Qualifikation, bei der acht Spiele in acht Tagen anstehen, alles andere als ein Selbstläufer. „Wir zählen zur erweiterten Weltspitze. Kroatien, Montenegro, Griechenland und Russland sind aber die Favoriten auf die drei Tickets, die in Rotterdam vergeben werden“, sagt Hagen Stamm: „Die Jungs sind aber heiß und wollen unbedingt nach Tokio.“

Um die Stimmung im Team hoch zu halten, habe man zum Beispiel ein Indoor-Beachvolleyball- und Tischtennis-Turnier und eine Art Triathlon organisiert. „Ich wäre gerne mit den Jungs durch Warendorf geschlendert. Dann hätte mir der Doktor aber direkt auf die Finger gehauen“, sagt Hagen Stamm.

Teamarzt und Hygienebeauftragter Dr. Ralf Schauer lobt derweil die hohe Disziplin der Wasserballer: „Die Spieler geben aufeinander acht und werden regelmäßig auf Corona getestet.“ Daneben werde in der langen Zeit der Selbstisolation die Psyche zu einem wichtigen Faktor.

In Warendorf kennen Deutschlands Wasserballer übrigens nur den Weg von der Bundeswehrsportschule bis zum Hotel Mersch, wo sie untergebracht sind. „Die Betten sind besser als in der Kaserne, man sieht aus dem Fenster wieder Menschen, und alle Mitarbeiter geben sich wahnsinnig viel Mühe“, lobt Hagen Stamm das Team um Hotel-Chefin Martina Mersch und verspricht, im Falle der Olympia-Qualifikation wiederzukommen. Natürlich ist dem Bundestrainer die Neugierde der Warendorfer an den Autos mit fremden Kennzeichen und Menschen in weißen Trainingsjacken nicht entgangen. „In jedem Ort gibt es 20 Privatdetektive“, lacht Stamm: „Wir üben wie andere Menschen unseren Beruf aus und sind uns unserer Vorbildfunktion als Profis bewusst.“

Derweil freut sich Martin Mersch, dass zum ersten Mal seit fast einem Jahr ein wenig Normalität in den Hotelbetrieb einkehrt: „Wir beweisen, dass die Hotellerie und Gastronomie auch in Zeiten von Corona mit guten Konzepten funktioniert.“ Auch die Mitarbeiter seien erleichtert, endlich wieder richtig arbeiten zu können und versuchten ihren Teil dazu beizutragen, dass die Olympia-Mission der Deutschen Wasserballer zu einem Erfolg wird.