Abgebrochen worden sind in der vergangenen Woche die alten Lagerhallen der Bauunternehmung Niemerg an der Everswinkeler Straße. „Die Abbruchgenehmigung lag schon länger vor“, erzählt Markus Niemerg, seit 2002 Geschäftsführer des mittlerweile 125 Jahre alten Unternehmens. Weil sie am alten Standort vis-à-vis ihres Elternhauses nicht expandieren konnten, waren er und sein Bruder Karl-Heinz bereits vor einem Jahr mit ihrem Betrieb umgezogen. In einen vom alten Standort knapp 800 Meter entfernt liegenden Neubau an der Everswinkeler Straße. „Wir haben uns verdoppelt“, bemerkt Markus Niemerg stolz beim Gang durch eine neue Lagerhalle auf dem etwa 4000 Quadratmeter großen Grundstück, das die Gebrüder Niemerg von Spediteur Anton Brüggemann junior gepachtet haben.

Am alten Standort, damit in zentraler Lage, wollen die Niemergs zwei Mehrfamilienhäuser errichten, die optisch an jenen Gebäudekomplex im Bereich Industriestraße/Dreesstraße erinnern sollen, der unter anderem die Stiftsapotheke beherbergt und den sie sie in Zusammenarbeit mit Bernhard Witczak errichtet hatten.

In Zusammenarbeit mit dem Architekturbüro Haase-Hövelmann sind zwei Mehrfamilienhäuser mit Innenhofgarten und einem gemeinsamem Treppenhaus geplant worden. Selbstverständlich gebe es auch Aufzug und Kellerräume, betont Markus Niemerg.

Jedes der Häuser verfüge über fünf Wohneinheiten, die zwischen 50 und 100 Quadratmeter groß seien. Die beiden Penthouse-Wohnungen, 120 und 90 Quadratmeter groß, seien bereits verkauft, sagt Markus Niemerg, der sich schon jetzt vor Anfragen potenzieller Käufer und Mieter kaum retten kann. Tatsächlich soll ein Teil der Wohnungen verkauft, ein Teil vermietet werden. Der Geschäftsführer hofft, dass es spätestens im März mit der Umsetzung des Bauvorhabens losgehen kann. Vor Weihnachten habe das Bauamt zwar eine vorläufige Baugenehmigung erteilt, aber es gebe noch Nachbesserungsbedarf. „Aber das“, meint Niemerg, „sind Kleinigkeiten.“