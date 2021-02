Parkende Autos erschweren Räumung

Schneefälle, Eisglätte und chaotische Verkehrsverhältnisse: Tief „Tristan“ sorgt auch in der neuen Woche für anhaltendes winterliches Wetter mit starkem Wind und klirrender Kälte in Warendorf. Der Montag in Warendorf war davon bestimmt, erst einmal die Straßen in der Altstadt von den Schneemassen zu befreien. Schlecht oder gar nicht geräumte Wege können das Eintreffen der Einsatzkräfte verzögern.

Schneeverwehungen haben Autofahren vor allem in der Altstadt am Montagmorgen zu schaffen gemacht. Sie kamen mit ihren Fahrzeug erst gar nicht von der Stelle oder musste sie erst einmal freischaufeln. Am Montag ruhte vielerorts der Bus- und Bahnverkehr. Auch Taxen kamen teilweise nicht durch die verschneiten Straßen. Pflegedienste mussten bei noch nicht geräumten Nebenstraßen ebenfalls passen oder gehen zu Fuß zu ihren Patienten.

Zu einem Schaden durch Schneelast ist es am Dach einer Lagerhalle der Firma Sanitop-Wingenroth gekommen. Der Zutritt zur Halle wurde vorsichtshalber gesperrt, der Lagerbetrieb eingestellt. Ein Statiker ist eingeschaltet. „Sicherheit geht vor“, betonte Axel Hehmann , zuständig für die Logistik. In einer Halle hatte sich die Dachkonstruktion durchgedrückt, drohte einzustürzen. Die Feuerwehr wurde alarmiert. Ein Räumen des Daches vom Schnee war aber zu gefährlich. Jetzt prüft ein Statiker alle Dächer der Lagerhallen. Hehmann: „Durch den Wind hat sich der Schnee punktuell gesammelt und belastet die Dächer sehr.“

Wegen der aktuellen und prognostizierten Wetterlage, weiterer Schneefall und eisige Temperaturen bis minus 15 Grad, wird die Müllabfuhr im Kreis Warendorf bis auf weiteres eingestellt. Wichtig ist deshalb zunächst keine Abfallbehälter und keinen Sperrmüll an die Straßen zu stellen, um den Räumdienst nicht noch unnötig zu erschweren. Ein Ersatzabfuhrplan wird derzeit erarbeitet. Aufgrund der außergewöhnlichen Wetterbedingungen und zu erwartender Verkehrsbehinderungen haben die Warendorfer Grundschulen und die städtischen Kindertageseinrichtungen die Eltern gebeten, ihre Kinder auch am heutigen Dienstag nicht in die Einrichtungen zu schicken. Nur für dringende Ausnahmefälle wird, wie es in einer Pressemitteilung der Stadt Warendorf heißt, ein minimales Betreuungsangebot aufrechterhalten. Die städtische Gesamtschule bietet auch heute keine Notbetreuung an.

Die Stadt bittet die Bürger, nach Möglichkeit zuhause zu bleiben und Verständnis dafür zu haben, dass der Winterdienst zunächst nur die Hauptverkehrsstraßen räumen kann. Die Räumung werde in vielen Fällen durch parkende Autos erschwert. Wer die Möglichkeit dazu hat wird deshalb gebeten, sein Fahrzeug so zu parken, dass der Räumdienst ungehindert arbeiten kann. Priorität bei der Reihenfolge der Räumung haben zunächst die Hauptverkehrsflächen. Die Räumung der Nebenstraßen ist in den meisten Fällen auf die Anlieger übertragen. Eine genaue Übersicht, für welche Straßen die Stadt und für welche die Anlieger zuständig sind, findet sich in der Straßenreinigungssatzung.

Bürgermeister Peter Horstmann lobt den ausdauernden Einsatz der Beschäftigten des Bauhofs und dankt den Menschen in Warendorf und den Ortsteilen für die bereits am Wochenende vielfach praktizierte Nachbarschaftshilfe.

Die Stadt appelliert außerdem, nicht mit Sommerbereifung unterwegs zu sein. Wer auf das Auto nicht verzichten kann, wird dringend um Beachtung der Winterreifenpflicht gebeten.