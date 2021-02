Wenn fast nichts mehr geht

Der Tag nach den Schneemassen. Schneidend kalt weht der Wind am Montagmorgen in Warendorf und treibt die Schneeflocken vor sich her. Die Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes hat sich am Wochenende in Tatsachen gewandelt und den Kreis Warendorf mit Massen von Schnee überzogen. Teils türmt sich die weiße Pracht durch den schneidigen Wind verweht meterhoch auf. Grenzen zwischen Wegen und Straßen sind nur dort zu orten, wo bereits geräumt wurde. Die Aufräumarbeiten gehen am Montagmorgen – vor allem in der Altstadt weiter.

Der Kreis Warendorf sowie die angrenzenden Gebiete leiden unter den Schneemassen. Trotz massiver Kraftanstrengung der Räumfahrzeuge und Unterstützung durch Landwirte mit ihren Treckern werden sie den Massen nicht Herr. Der öffentliche Verkehr ist lahmgelegt, ins Auto steigt nur, wer unbedingt muss. Wenn er denn überhaupt vom Fleck kommt. Sowohl die Eurobahn wie auch Regionalverkehr Münsterland schauen permanent auf die Wetter-Entwicklung, halten eine zeitnahe Aufnahme des Fahrbetriebes jedoch für nicht realistisch. „Wir sind im engen Austausch mit den Kollegen von der Deuschen Bahn. Bis 14 Uhr am Montag kann voraussichtlich kein Verkehr erfolgen. Je nach Zustand der Weichen kann sich die Aufnahme bis in den Nachmittag verzögern“, berichtet Nicole Pizzuti , Unternehmenssprecherin von Keolis Deutschland (Eurobahn). Aufgrund der Witterungsbedingungen sei es zudem nicht möglich, auf einen Busnotverkehr zurückzugreifen. „Der Flockdown hat uns alle im Griff“, gesteht Pizzuti. Nicht nur Notverkehr ist nicht möglich, auch der normale Busverkehr wurde von der RVM eingestellt – zunächst bis 13 Uhr. „Das Wichtigste ist für uns die Sicherheit der Fahrgäste und des Personals“, betont der Pressesprecher des RVM Björn Lindner. Hierzu werde permanent die Lage neu bewertet und kurzfristig entschieden, ob und welche Strecken wieder befahrbar sind. „Wenn wir fahren können, können wir leider keine Pünktlichkeit garantieren“, wirbt Lindner um Verständnis bei den Fahrgästen.

Auch die Taxiunternehmen sind an ihre Grenzen gekommen. Reine Privatfahrten werden bei Taxi Fritz am Montag nicht angenommen. Ausnahmen gibt es für medizinisch notwendige Fahrten, wie beispielsweise zur Dialyse. Eine Prognose für die kommenden Tage könne nicht abgegeben werden. Wenn Fahrten angenommen werden, dann immer unter Vorbehalt.

Bereits am Sonntagabend standen viele Arbeitnehmer vor ihren Autos und fragten sich, wie sie am kommenden Tag zur Arbeit kommen sollen – denn eine Alternative zum Auto gab es für Montag nicht. Pauschal aufgrund von Schnee nicht zu kommen, ist nicht zulässig. „Grundsätzlich gilt, dass der Arbeitnehmer gemäß seines Arbeitsvertrags die Verpflich-tung hat zu erscheinen. Die Witterungsbedingungen waren angesagt und es gilt als zumutbar, sich darauf einzustellen. Im Zweifel müsste er laufen“, erläutert Katharina Frye, Fachanwältin für Arbeitsrecht bei der Kläne, Frye Rechtsanwälte PartmbB. Aufgrund der außergewöhnlichen Schneemassen müsste der Arbeitnehmer bei Nichterscheinen jedoch weder mit einer Kündigung noch mit einer Abmahnung rechnen. „Es ist eine Sondersituation. Auch wenn es sich um einen Verstoß gegen die Pflichten des Arbeitsvertrags handelt, kann man dem Arbeitnehmer weder Vorsatz noch Verschulden anlasten“, beschreibt die Anwältin. Durch fehlende Arbeitsleistung könnte der Arbeitgeber allerdings auch anteilmäßig den Lohn kürzen. „Schnee betrifft alle. Ausnahmeregelungen greifen somit nicht“, ergänzt die Anwältin. Anders sähe es jedoch aus, wenn Kindergarten oder Schule aufgrund des Schnees geschlossen blieben und das eigene Kind betreut werden muss.

Die Rechtsanwältin betont insgesamt jedoch, dass es sich um die „reine Gesetzeslage“ handele. „Beispielsweise kann Paragraf 616 BGB im Arbeitsvertrag ausgeschlossen sein. Es kommt auf den Einzelfall an und vieles liege im Ermessen des Arbeitgebers. Ich empfehle daher eine offene Kommunikation.“

Mit Urlaub oder Überstunden könnten vielleicht einige Tage überbrückt werden. Auch Homeoffice sei eine gangbare Alternative