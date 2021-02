„ Anna Bütfering gehört zu den 20 besten Wettbewerbsteilnehmern der zweiten Runde der Internationalen Chemie-Olympiade 2021 in NRW. Sie hat sich damit für das Landesseminar qualifiziert. „Das Landesseminar dient dazu, die bisherigen beachtlichen Leistungen der Schülerin Anna Bütfering anzuerkennen“, so schreibt das Laurentianum in einer Pressenotiz.

Die Schülerinnen Klara Wirth zur Osten und Johanna Oortmann aus der Q2 können ebenfalls sehr stolz sein auf ihr gutes Abschneiden in der zweiten Runde der diesjährigen Internationalen Chemie-Olympiade.

„Die Leistungen dieser drei Schülerinnen sind sehr bemerkenswert, da die Aufgaben weit über den Unterrichtsstoff hinausgingen, der normalerweise in der Schule in einem Leistungskurs gelehrt und gelernt wird“, kommentierte Mint-Koordinator Philipp Schulte das Abschneiden seiner Schützlinge.

Den Sprung in die dritte Runde schafften die Schülerinnen nicht. Schulleiter Malte Prigge, Chemielehrerin Barbara Jebenstreit und Mint-Koordinator Philipp Schulte sprachen den Schülerinnen der Q1 und Q2 ihre Glückwünsche aus und wünschen allen dreien viel Erfolg, insbesondere auf der Zielgeraden zum Abitur. Die aktive Anregung zur Teilnahme an Wettbewerben ist ein wesentlicher Teil des ausgezeichneten Mint-Konzeptes am Gymnasium Laurentianum. Als Mitglied des Mint-EC-Netzwerkes kann die Schule auf ein breites Spektrum hochklassiger Angebote zurückgreifen und so insbesondere die Naturwissenschaften besonders fördern.

Informationen zum Wettbewerb finden Interessierte unter: